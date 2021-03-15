В 2020 году российские предприятия недополучили 3,8 трлн рублей прибыли

Совокупная прибыль российского бизнеса (крупных и средних предприятий без учета малого бизнеса) за вычетом убытков по итогам 2020 год обвалилась на 23,5%, что стало максимальным падением за последние 12 лет. К таким выводам пришли аналитики международной аудиторско-консатинговой сети FinExpertiza. По сравнению с предыдущим годом предприятия недополучили свыше 3,8 трлн руб.

Финансовые показатели компаний ухудшились в 48 из 85 регионов. Самое глубокое падение прибыли бизнеса наблюдалось в Северной Осетии, Ненецком автономном округе, Ингушетии, Амурской области и Севастополе. А по максимальному абсолютному размеру недополученной прибыли лидерами стали компании Москвы, Ямало-Ненецкого автономного округа, Татарстана, Сахалина и Пермского края.

Цена локдауна

В 2020 году наиболее драматичное снижение доходов бизнеса произошло весной, когда компании столкнулись с резким сокращением глобального спроса из-за закрытия национальных экономик после расползания по миру пандемии коронавируса. Российская промышленность испытала шок от обвала цен на нефть, форсированного развалом сделки ОПЕК+, и удешевления других сырьевых товаров, а ориентированные на массовый потребительский спрос отрасли были вынуждены ограничить свою работу из-за карантинных мер. В летние месяцы, по мере ослабления эпидемических ограничений и возобновления деловой активности, снижение прибыли бизнеса замедлилось, однако она была все еще ниже прошлогодних значений. Восстановительный рост начался лишь в октябре. И хотя в последние три месяца 2020 года финансовые показатели бизнеса превзошли прошлогодние, по итогам пандемического года сальдированный финансовый результат крупных и средних компаний все равно оказался ниже по сравнению с 2019 годом на 23,5%, или на 3,82 трлн руб., и составил 12,42 трлн руб. Эта сумма складывается из 17,76 трлн руб., заработанных прибыльными компаниями (их доля составила 70,6%), и 5,34 трлн руб. убытка, полученного убыточными компаниями (их доля – 29,4%).

Более глубокое падение прибыли бизнеса прежде наблюдалось лишь 12 лет назад, в кризисном 2008 году – тогда оно составило 30,4%. Однако в абсолютном выражении сумма недополученных доходов в тот год была куда скромнее сегодняшний потерь и составляла 1,74 трлн руб.

Самыми пострадавшими отраслями коронавирусного года стали гостиничный бизнес и сфера общественного питания (отрасль по итогам 2020 года получила убыток в 56,2 млрд руб., ухудшив свой финансовый результат по сравнению с предшествующим годом почти на 400%), транспортировка и хранение (прибыль в отрасли упала на 67,5%, до 392 млрд руб.), оптовая торговля, кроме торговли автотранспортом (прибыль сократилась на 69,5%, до 697,7 млрд руб.), электро- и газоснабжение (прибыль упала на 40,1%, до 429,8 млрд руб.; в частности, в сфере производства и распределения пара, горячей воды и кондиционирования воздуха предприятия ушли в минус на 135,3 млрд руб., а в сфере производства и распределения газообразного топлива убыток составил 79,2 млрд руб.), а также добыча полезных ископаемых (прибыль упала на 31,4%, до 2,72 трлн руб.).

Однако во многих отраслях прибыль вопреки кризису наоборот увеличилась. Наибольший рост наблюдался в сфере административной деятельности (это аренда и лизинг, обслуживание зданий и территорий, охрана, хозяйственное обеспечение предприятий и прочие вспомогательные услуги для бизнеса; рост на 91%, до 230 млрд руб.), сельском хозяйстве (прибыль выросла на 86%, до 542,3 млрд руб.), в сфере недвижимости (на 72,3%, до 831 млрд руб.), строительстве (на 53,1%, до 249,6 млрд руб.), розничной торговле (на 34,4%, до 515,8 млрд руб.), и, конечно, в одной из ключевых сфер пандемического периода – информации и связи (рост прибыли на 30,3%, до 509 млрд руб.).

Региональные потери

Финансовые показатели бизнеса по итогам 2020 года ухудшились в 48 из 85 регионов. Наиболее негативная динамика наблюдалась в небольшом северокавказском регионе Северной Осетии – Алании, правда, виной тому околонулевая база прошлого года: если в 2019 году региональные предприятия получили убыток около 2 млн руб., то в 2020 году он вырос до 3 млрд руб., то есть сразу на 149350%. На втором месте антирейтинга Ненецкий автономный округ, где финансовый результат бизнеса ухудшился на 456% (с 5,8 млрд руб. прибыли в 2019 году до убытка в 20,65 млрд руб. в 2020 году), далее следуют Ингушетия (региональные предприятия нарастили убытки на 436,5%, с 838 млн руб. до 4,5 млрд руб.), Амурская область (предприятия ухудшили свои показатели на 215,4% и завершили год с убытком 31,56 млрд руб.), Севастополь (-210,8%; убыток 802 млн руб.), Чувашия (-151,3%; убыток 25,6 млрд руб.), Кемеровская область (-107,3%; убыток 8,7 млрд руб.), Еврейская автономная область (-88,1%; прибыль предприятий сократилась с 1,5 млрд руб. до 183 млн руб.), Татарстан (-88%; прибыль сократилась до 54,6 млрд руб.), Республика Коми (-85,7%; прибыль сократилась до 15,3 млрд руб.).

А наиболее позитивная динамика финансовых потоков наблюдалась у бизнеса в Карачаево-Черкесии, где, впрочем, высокий рост прибыли – на 734%, со 146 млн до 1,2 млрд руб., также объясняется эффектом низкой базы и увеличением финансовых показателей отдельных отраслей обрабатывающей промышленности. На втором месте – уже крупный регион Ростовская область, местным предприятиям удалось выбраться из убытка 55,2 млрд руб. 2019 года и завершить 2020 год с прибылью 123,5 млрд руб. – то есть финансовый показатель вырос более чем на 320%. Столь впечатляющий результат был обеспечен сельскохозяйственной отраслью.

В десятку регионов с лучшей динамикой роста прибыли также вошли Республика Алтай (рост прибыли на 275%, до 14,1 млрд руб.), Воронежская область (+193,6%, до 61,7 млрд руб.), Мурманская область (+192,6%, до 229,7 млрд руб.), Чукотский автономный округ (+180%, до 59,7 млрд руб.), Калининградская область (+175,3%, до 170,6 млрд руб.), Пензенская область (+143,6%, до 28 млрд руб.), Мордовия (+90,5%, до 26,3 млрд руб.) и Белгородская область (+82,8%, до 361 млрд руб.).

Максимальный ущерб

По абсолютному размеру недополученной прибыли в 2020 году среди регионов лидируют Москва, где заработки бизнеса обвалились по сравнению с 2019 годом аж на 2,1 трлн руб. (на 43,2%, до 3 трлн руб.), Ямало-Ненецкий автономный округ (-847,9 млрд руб., до 246,8 млрд руб.), Татарстан (-392,9 млрд руб., до 54,6 млрд руб.), Сахалинская область (-163 млрд руб., до 188,8 млрд руб.), Пермский край (-161,9 млрд руб., до 151,9 млрд руб.), Тюменская область (-148,5 млрд руб., до 89,8 млрд руб.), Кемеровская область (-128,9 млрд руб., в результате бизнес завершил год с убытком 8,7 млрд руб.), Башкортостан (прибыль снизилась на 107,5 млрд руб., до 115,9 млрд руб.), Краснодарский край (-100,5 млрд руб., до 356,8 млрд руб.), Республика Коми (-92,5 млрд руб., до 15,3 млрд руб.).

В Москве действовали самые жесткие карантинные ограничения, что прямым и негативным образом сказалось на показателях бизнеса. В столице обрушились показатели торговли, транспортной отрасли, арендного бизнеса, обрабатывающих производств, один из особенно болезненных ударов пришелся на сферу услуг. Другие вышеназванные регионы, как и столица, также преимущественно относятся к благополучным и при этом сильно завязаны на полезные ископаемые – поэтому сделка ОПЕК+ и кризис на сырьевых рынках оказали давление на финансовые показатели промышленных предприятий.

Наибольшую же прибавку получили предприятия главного нефтедобывающего региона страны Ханты-Мансийского автономного округа – прибыль средних и крупных компаний увеличилась на 459,1 млрд руб. (на 74,7%, до 1 трлн руб.), что произошло благодаря росту выручки от добычи углеводородов. Второе место занимают предприятия Ростовской области (улучшили финансовый результат на 178,6 млрд руб., с лихвой перекрыв убытки предыдущего года, и получили совокупное сальдо прибыли 123,5 млрд руб.). Далее следуют предприятия индустриально-аграрной Белгородской области (прибыль выросла на 162,8 млрд руб., до 361,1 млрд руб.), Мурманской области (+149,2 млрд руб., до 229,7 млрд руб.), Калининградской области (+117,6 млрд руб., до 170,6 млрд руб.), Санкт-Петербурга (+100,4 млрд руб., до 1,35 трлн руб.), Московской области (+46,2 млрд руб., до 702,7 млрд руб.), Приморского края (+45,1 млрд руб., до 129,7 млрд руб.), Чукотского автономного округа (+39,3 млрд руб., до 59,7 млрд руб.), замыкает десятку бенефициаров уходящего года бизнес Воронежской области (+36 млрд руб., до 61,7 млрд руб.).