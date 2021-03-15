Новосибирский стартап запустил камеры по мониторингу здоровья

С приходом в мировое сообщество пандемии Covid-19 у многих компаний появилась потребность оперативно фиксировать здоровье сотрудников. В связи с этим команда HealthVision взялась за реализацию технологии, которая призвана выявлять симптомы ОРВИ и информировать об этом ответственных лиц компании, сообщили в пресс-службе Академпарка.

Проект представляет собой комплексную программно-аппаратную систему, которая осуществляет мониторинг вирусных заболеваний у людей с помощью камеры и алгоритмов компьютерного зрения. Устройство анализирует изображения с тепловизора, выстраивает статистику, формирует отчеты и выдает уведомления.

Камеры полностью автономны: нейросети расположены прямо в устройствах, поэтому наличие интернета не обязательно. В каждую из них встроен GPU – классический процессор, который выполняет обработку 2D или 3D графики. Нейросети создают трехмерный образ человека и в дальнейшем сравнивают состояние сотрудников между вчерашним и сегодняшним днем. Вся информация тут же поступает HR, который должен принять меры.

— Например, ваша компания хочет убрать входной контроль, чтобы люди не стояли у дверей с термометрами и не проверяли сотрудников и клиентов. Мы устанавливаем 20-25 единиц камер по подписке, которые в онлайн-режиме измеряют параметры людей – идентификацию человека, температуру, наличие СИЗ, контакты людей между собой – всего таких параметров более 25. В случае отсутствия средств защиты или высокой температуры приходит оповещение HR или руководителю на почту и в мессенджеры: «Обратите внимание, у сотрудника повышена температура до 38» или «Ваш сотрудник пришел на работу без маски». При этом система отслеживает и динамику изменений на рабочем месте. Например, человек пришел на работу, и у него все показатели в норме, а спустя время что-то изменится в отрицательную сторону. Система также расскажет об этом только работодателю, не передавая личную данные во внешнее пространство, — пояснил руководитель проекта Игорь Мендзебровский.

По его словам, на сегодняшний день компания установила пилоты в Технопарке Новосибирского Академгородка (Новосибирск), Arena Space ЦДМ (Москва) и Itera Consulting (Братислава, Словакия).

Камеры-пилоты помогают разработчикам тестировать запись видео и производительность программного обеспечения. На основе полученной информации резиденты обучают нейронную сеть и пишут алгоритмы для правильной работы оборудования. В дальнейшем HealthVision планирует разместить еще несколько пилотных продуктов, охватив таким образом, все рыночные отрасли, в которых программно-аппаратный комплекс может быть применим.

Так, проект направлен на импортозамещение в сфере B2B: потребителями являются крупные IT-компании, организации в сфере развлечений, крупные сети супермаркетов, промышленные предприятия, медицинские и образовательные учреждения.