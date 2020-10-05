В 2020 году РЖД направит на развитие железнодорожной инфраструктуры в регионе 11,5 млрд рублей

Генеральный директор – председатель правления ОАО «Российские железные дороги» Олег Белозёров и губернатор Новосибирской области Андрей Травников обсудили перспективы расширения и укрепления взаимовыгодного сотрудничества Российских железных дорог и Новосибирской области в различных сферах, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Отмечается, что Западно-Сибирская железная дорога является одним из крупнейших налогоплательщиков Новосибирской области. В январе–сентябре 2020 года объём налоговых платежей в бюджет Новосибирской области и местные бюджеты составил 1 млрд 629,5 млн рублей.

В 2020 году в рамках инвестиционной программы ОАО «РЖД» на развитие железнодорожной инфраструктуры, технологии и техники в регионе запланировано направить 11,5 млрд рублей.

Как рассказали в пресс-службе ЗСЖД, в числе наиболее крупных инвестиционных вложений — модернизация устройств электрической централизации станции Убинская, реконструкция вокзала Чаны, реконструкция пассажирских обустройств вокзального комплекса станции Татарская, модернизация систем связи на станции Инская, реконструкция вокзального комплекса Бердск с адаптацией для маломобильных пассажиров.

Основные грузы, перевозимые по территории Новосибирской области железнодорожным транспортом – уголь, строительные материалы, нефтепродукты, металлолом, цемент.

В январе–сентябре 2020 года объём погрузки в Новосибирском регионе Западно-Сибирской железной дороги составил 16,6 млн тонн различных грузов, в том числе 9,4 млн тонн угля, 3,2 млн тонн строительных грузов, около 1 млн тонн нефтегрузов.

В 3 квартале 2020 года объём погрузки грузов в регионе составил 5,7 млн тонн, что на 9,1% превысило показатель, достигнутый в 3 квартале прошлого года. В сентябре в Новосибирском регионе ЗСЖД погружено более 1,9 млн тонн, что на 7,8% больше, чем в сентябре 2019 года.

За девять месяцев 2020 в Новосибирском регионе ЗСЖД перевезено пригородными поездами 13,2 млн пассажиров.

Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области