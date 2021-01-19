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В 2020 году в Новосибирске спрос на строительный бизнес вырос на 46%

  • 19/01/2021, 13:14
В 2020 году в Новосибирске спрос на строительный бизнес вырос на 46%
На 59% выросло количество предложений о продаже сельхозпредприятий.

Несмотря на небольшое снижение интереса к покупке готового бизнеса по сравнению с прошлым годом, по абсолютным показателям спроса в 2020 году наибольшее внимание со стороны предпринимателей привлекали компании сферы услуг. На них пришлось 29% от всех запросов контактов со стороны пользователей в разделе «Готовый бизнес». К таким выводам пришли аналитики Авито. Второй по популярности стала категория торговли (21% спроса), а третьей — общепит (его доля в спросе на готовый бизнес составляет 15%). Спрос на компании в сфере общественного питания вырос на 20% в Тюмени — это единственный из крупных городов, где за год стало больше желающих купить кафе, ресторан или кофейню. В Новосибирске доля компаний из сферы услуг в общем спросе по региону составила 32%, торговые предприятия — 26%, а на общепит пришлось 15%.

Доля строительного бизнеса в спросе невелика — около 2%. Однако бурный рост спроса на него отмечен в большинстве крупнейших городов России, заметнее всего он в Омске (+103%), Ульяновске (+81%) и Иркутске (+69%). Был зафиксирован рост интереса к строительным компаниям и в Новосибирске — здесь интересоваться ими стали на 46% чаще.

Сельское хозяйство по сравнению с прошлым годом нарастило долю спроса до 5% в целом по России. При этом всплеск интереса к приобретению компаний в этой области во некоторых крупных городах выше среднего по России: москвичи в 2020-м интересовались возможностью приобрести ферму или другое хозяйство на 55% чаще, чем в предыдущем году, а в Екатеринбурге спрос и вовсе вырос почти в 3 раза. Также сельским хозяйством больше, чем в прошлом году, интересовались в Сочи и Калининграде — там отмечен рост количества запросов в 2,2 раза по отношению к прошлому году.

А вот динамика спроса на производственные предприятия, доля которых в общем спросе по России составляет 8%, неравномерна. В некоторых крупных городах интерес к производственным компаниям снизился, однако в Ижевске он вырос на 22%, в Ставрополе — на 13%, в Санкт-Петербурге — на 6%. В Новосибирске доля производственных компаний в спросе по региону составила около 7%.

Похожая ситуация с готовым бизнесом в сфере развлечений, который составил 3% от общего спроса на готовые предприятия на Авито по России. В 2020 году такие компании стали более популярными в Сочи (+22%), Кирове (+14%), Краснодаре (+7%), Ярославле и Иркутске (рост спроса на 4% в каждом городе) и менее востребованными в других городах.

Как и в 2019 году, в 2020-м чаще всего продавали готовый бизнес в сфере услуг — например, салоны красоты или химчистки. На него пришлось 33% общего предложения. Следующие по популярности — торговые предприятия (22% объявлений) и сфера общепита (13% предложения). При этом наибольший рост предложения, как и спроса, в целом по стране отмечен в сфере сельского хозяйства (на 66% больше объявлений) и строительства (увеличение на 7%). Сельхозпредприятия в Новосибирске продавали почти на 59% чаще, чем в 2019 году, а строительные компании — на 18% больше. Сельскохозяйственные предприятия активнее, чем в прошлом году, выставляли на продажу почти везде, за исключением Барнаула и Саратова, строительные — также в большинстве городов, кроме Барнаула, Калининграда, Самары, Саратова, Санкт-Петербурга, Самары и Ярославля.

В других сферах предложение готового бизнеса почти повсеместно уменьшилось. В Новосибирске предложение готового бизнеса в сфере торговли (-21%), развлечений (-17%), общепита (-26%) и интернет-магазинов (-9%) также снизилось.

— Снижение предложения в большинстве сфер готового бизнеса в 2020 году было ожидаемо, с наступлением кризиса предприниматели заняли выжидательную позицию. Общее падение в количестве объявлений о продаже предприятий составило 13%, что наглядно иллюстрирует ситуацию: владельцы бизнеса не паниковали из-за экономической ситуации и не спешили продавать свои предприятия — говорит Алексей Куракин, управляющий директор Авито Товары.

Самыми дорогими компаниями МСБ на Авито в России в 2020 году стали сельхозпредприятия. В среднем их продавали за 2,5 млн рублей. За производство в среднем запрашивали 1 млн рублей. В Новосибирске сельскохозяйственные компании продавали в среднем за 300 тысяч рублей, производственные предприятия выставляли в среднем за 1 млн 650 тысяч рублей, а компании из сферы общепита можно было приобрести в среднем за 950 тысяч рублей.

Самый бюджетный вариант готового бизнеса — интернет-магазин, который стоит в среднем 75 тысяч рублей, эта цена с прошлого года тоже не изменилась. Имея в кармане сумму до 500 тысяч рублей, можно позволить себе купить торговую точку (390 тысяч, дороже на 11% по сравнению с прошлым годом), строительный бизнес (400 тысяч, на 13% выше цены 2019 года) или бизнес в сфере услуг (в среднем 480 тысяч, за год такие предприятия стали дешевле на 4%). Интернет-магазин на Авито в Новосибирске в 2020 году продавали в среднем за 50 тысяч рублей, строительные компании стоили в среднем 500 тысяч, бизнес из сферы услуг и торговли обходились покупателям в 600 и 620 тысяч рублей соответственно, а предприятия из области развлечений — в среднем 500 тысяч рублей.

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Фото: pixabay.com, автор- dimitrisvetsikas1969

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