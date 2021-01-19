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Федеральная сеть коворкингов запускает проект в Новосибирске

  • 19/01/2021, 15:08
Новости Новосибирска
Он будет развиваться на базе новосибирского проекта «Простор». Команда планирует увеличить прибыль в два раза в течение 6 месяцев.

С февраля 2021 года в бизнес-центре «Сити Центр» запустится одиннадцатый «Практик». Новосибирск станет четвертым городом, где работает оператор, сообщили в пресс-службе сети коворкингов «Практик». Отмечается, что после незначительной реконструкции «Практик Новосибирск» станет самым масштабным гибким офисом за пределами Москвы и Петербурга.

Как рассказали в компании, ранее на площади 1351 кв. метр функционировал новосибирский проект «Простор». Он был открыт в сентябре 2019 года и получил награду Russian Coworking Awards в номинации «лучшая инфраструктура».

— Коворкинг переходит в управление «Практика» вместе со всей начинкой – техникой и мебелью. При этом новый «Практик» ждет реконструкция: коммуникации и дизайн в ряде помещений останутся прежними, а план коворкинга изменится значительно, — рассказали в пресс-службе.

Самый большой и почти уникальный

Отмечается, что в ближайшее время «Практик» планирует увеличить вместимость до 250 человек.

— Руководство планирует более эргономично использовать помещения общего пользования. На сегодняшний день заполняемость коворкинга не превышает 65%. Команда планирует приблизить количество вакантных мест к нулю и увеличить прибыль в 2 раза в течение 6 месяцев, — говорится в сообщении.

Уже сейчас локацию в самом центре Новосибирска рассматривают региональные подразделения крупных российских и международных компаний. Менеджмент «Практика» также займется всей операционной деятельностью. Коворкинг станет частью единой системы бронирования сети, также головной офис возьмет на себя наем и обучение персонала.

— «Практик» в Новосибирске – это первый проект сети в восточной части России. Разница во времени, формате – для нас это интересно и важно. Укрепившись здесь, мы планируем открыть проекты в нескольких крупных городах Сибири и Дальнего Востока. «Практик» в «Сити Центре» даст нам возможность окончательно определиться с форматом, — СЕО «Практик» Владимир Дорофеев.

По его словам, запуск коворкинга «Практик» запланирован на начало февраля 2021 года. После открытия локации в Новосибирске, общая площадь сети увеличится до 20 100 кв. м, а количество рабочих мест превысит 4 тысячи. На сегодняшний день «Практик» представлен в Санкт-Петербурге, Москве и городе Великие Луки Псковской области. Следующие открытия ожидаются весной – в Петербурге запустятся «Практик Гороховая» и «Охта».

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Фото предоставлено пресс-службой сети коворкингов «Практик»

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