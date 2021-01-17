В 2021 году вырастут цены на услуги связи. Прогноз экспертов

В течение года услуги связи подорожают на 15-16%, однако рост будет неравномерным. К таким выводам пришли эксперты информационно-аналитического агентства Content Review.

Главным фактором, повлиявшим на динамику доходов операторов, стала пандемия коронавируса и последовавшие за ней режим самоизоляции, финансовый кризис, волатильность курса национальной валюты и общая неопределённость. Некоторые статьи доходов операторов не смогут восстановиться в объемах даже 2019 года, например, услуги международного роуминга. В 2021 году негативные последствия могут быть ослаблены в первую очередь за счёт вакцинации населения и снятия ограничений. В июле 2020 года агентство Content Review оценило финансовый ущерб мобильным операторам в 30 миллиардов рублей.

Эксперты делят факторы роста расходов операторов на предоставления услуг связи на краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные.

Краткосрочные факторы

Ежегодное подорожание товаров и услуг, участвующих в производственной цепочке операторов. Помимо традиционных корректировок цен на электроэнергию и ГСМ в эту статью расходов в 2020 году добавилось требования дополнительного оснащения офисов и точек продаж и персонала средствами защиты.

Динамика курса национальной валюты. В связи с пандемией рубль по отношению к доллару снизился на 18,5%. В 2021 году девальвация национальной валюты прогнозируется на уровне 5-10%.

Среднесрочные факторы

К среднесрочным факторам относятся государственные инициативы, расходы на которые операторы вынуждены резервировать ежегодно:

«Пакет Яровой» и «Суверенный интернет» — реализация данных законов продолжает буксовать, пандемия коронавируса лишь замедлила данный процесс. В конце 2020 года этот блок инициатив дополнился требованием государства от операторов использовать лишь отечественное ПО и оборудование в строительстве сетей 5G.

«Социальный интернет» — инициатива, выдвинутая президентом РФ, была направлена на предоставление бесплатного и безусловного доступа к сайтам государственного значения — «Госуслуги», сайты муниципалитетов и других органов власти. Однако в профильном министерстве данная инициатива трансформировалась в требование предоставить бесплатный доступ к коммерческим сайтам и сервисам. Операторы связи оценили реализацию данной инициативе в формате, предлагаемом министерством, в 150 миллиардов рублей в год, что составляет до 10% выручки операторов.

Обязательное использование единой биометрической системы для идентификации абонентов. На данный момент удалённая идентификация абонентов происходит с помощью платформ операторов в связке с идентификацией на «ГосУслугах». Новая инициатива направлена на поддержку оператора «Ростелеком», который является оператором ЕБС. При использовании ЕБС ставится под вопрос функциональность eSIM и возможность удалённого подключения абонентам, не являющихся резидентами РФ. В случае принятия данной инициативы потери её от внедрения операторы оценивают 10 миллиардов рублей в год.

Режим самоизоляции, введённые в большинстве регионов РФ, а также объявленные президентом РФ нерабочие дни и режим удалённой работы, внедрённый большинством организаций, привело к тому, что интенсивность использования услуг мобильной связи в городах сместилось из деловых центров в спальные районы. Это привело к необходимости создать избыточные мощности сетей в новых местах скопления абонентов, что, в свою очередь потребовало перераспределение расходов в рамках CAPEX (капитальных затрат).

К долгосрочным факторам относится внедрение 5G

Частоты для запуска 5G в России так и не были выделены. При этом государство отказывается выделять частоты в диапазоне C-Band. Выделение частот в иных диапазонах приведёт к увеличению расходов на создание инфраструктуры из-за необходимости использования нестандартного оборудования. В докладе, подготовленном операторами связи, посвящённому сравнительному анализу развития 5G в разных частотных диапазонах, убыток от использования предложенных государством частот оценивается в 354 миллиарда рублей в ближайшие десять лет, что составит более 30 миллиардов ежегодно.

Совокупно ежегодные расходы операторов на исполнение законодательных инициатив в случае их принятия в текущей конфигурации могут превысить 200 миллиардов рублей. В связи с отсутствием государственного финансирования и отказом правительства как-либо компенсировать расходы операторов на исполнение новых законов и инициатив, операторы будут вынуждены поднимать цены на услуги. Наибольший рост расходов ожидает абонентов в основном на тарифах с абонентской платой от 500 до 900 рублей и клиентов, приобретающих услуги операторов для обеспечения удалённого режима работы, включая облачные услуги.