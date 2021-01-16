Сколько составит маткапитал в 2021 году?

С января наступившего года размер материнского капитала проиндексирован на 3,7% и составляет 483 882 рубля на первого ребенка и 639 432 рубля на второго ребенка, если на первого семья капитал ещё не получала. Если семья уже получала материнский капитал на первого ребенка, то размер выплаты при появлении второго теперь составляет 155 550 рублей, сообщили в пресс-службе ОПФР по Новосибирской области.

Индексация произведена как обычно в беззаявительном порядке и для тех, кто еще не распоряжался средствами капитала, и для тех, кто распорядился им частично. В последнем случае на указанный индекс увеличен остаток средств.

Отмечается, что на сегодняшний день в Новосибирской области органы ПФР выдали около 215 тысяч сертификатов на материнский (семейный) капитал, из них порядка 25 тысяч — в 2020-м году. Почти двукратное увеличение выданных сертификатов в прошлом году связано с тем, что с 1 января 2020 года стали выдавать материнский капитал и на первенца.

В ОПФР напомнили, что с января выросла и сумма выплаты из средств материнского капитала, которая ежемесячно выплачивается некоторым новосибирским семьям. Теперь ее размер равен региональному прожиточному минимуму ребенка за второй квартал прошлого года и составляет 12 729 рублей.

— Как и раньше, ежемесячная выплата из материнского капитала полагается семьям, в которых второй ребенок появился с 2018 года, и предоставляется до тех пор, пока ему не исполнится три года. Получить средства можно, если месячные доходы в семье не превышают двух прожиточных минимумов на человека. Двукратный «рубеж» на одного члена семьи в нашем регионе в текущем году — 26 108 рублей, — уточнили в пенсионном фонде.

Подать заявление на выплату можно в любое время в течение трех лет с появления второго ребенка. Если обратиться в ПФР в первые полгода, выплата будет предоставлена с даты появления (рождения/усыновления) в семье ребенка, и семья получит средства за все прошедшие месяцы. При обращении позже шести месяцев, выплата, согласно закону, начинается со дня подачи заявления.