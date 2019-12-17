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В аэропорту Толмачёво открылся новый бизнес-зал

Он находится в стерильной зоне сектора Б на третьем этаже.
  • 17/12/2019, 14:48
В аэропорту Толмачёво открылся новый бизнес-зал

Комфортно провести время в ожидании вылета рейса теперь могут и пассажиры международных авиалиний. Новый бизнес-зал находится в стерильной зоне сектора Б на третьем этаже, сообщили в пресс-службе аэропорта Толмачёво.

Отмечается, что бизнес-зал рассчитан на 60 мест и предназначен для обслуживания пассажиров бизнес-класса, владельцы бонусных карт, дающих право на посещение бизнес-зала, а также пассажиров, обслуживающихся по наличному и безналичному расчёту.

В стоимость услуги входит питание и напитки в формате шведского стола. Кроме того, в зале работает бар с широким выбором напитков, холодных и горячих закусок. Бизнес-зал оборудован отдельным санузлом для пассажиров с ограниченными возможностями здоровья, пеленальным столиком.

— Стоимость посещения бизнес-зала международных авиалиний без услуги Fast Track — 2 500 руб./чел., с услугой Fast Track (доступна только для физических лиц) — 3 500 руб./чел. Дети до 2-х лет обслуживаются бесплатно, от 2-х до 12 лет — 50% от тарифа.  Стойка Fast Track расположена на первом этаже в зоне регистрации сектора Б (международные воздушные линии), — уточнили в пресс-службе аэропорта.

Помимо бизнес-зала, расположенного в секторе Б, на втором этаже в стерильной зоне сектора А функционирует бизнес-зал терминала внутренних воздушных авиалиний. В октябре 2018 года он изменил внешний вид и расширил перечень своих услуг.

Фото: пресс-служба аэропорта Толмачёво

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