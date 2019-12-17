Глава хлебной корпорации приступил к депутатским обязанностям

На декабрьской сессии регионального парламента новоназначенному депутату, представляющему партийный список «Единой России» — председателю совета директоров АО «Сибирская хлебная корпорация» Дмитрию Терешкову — вручили мандат депутата. Решение о его официальной регистрации в этом качестве 10 декабря приняла областная избирательная комиссия.

Напомним, что Терешкову достался мандат, ставший вакантным после избрания главой Баганского района Виктора Бамбуха. Ранее Бамбух также заступил на вакантное место в региональном парламенте, освободившееся после отставки лидера списка единороссов, теперь уже экс-директора НМИЦ им. Мешалкина Александра Караськова.

В настоящее время Дмитрий Терешков определился с комитетом, в котором намерен работать до конца срока депутатских полномочий — сентября 2020 года. Депутат вошёл в состав комитета по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности. По информации заксобрания Новосибирской области, сейчас в составе комитета — 11 депутатов.

Фото: Юлия Данилова