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Глава хлебной корпорации приступил к депутатским обязанностям

Дмитрий Терешков уже определился с комитетом заксобрания, в составе которого планирует работать.
  • 17/12/2019, 15:40
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На декабрьской сессии регионального парламента новоназначенному депутату, представляющему партийный список «Единой России»  председателю совета директоров АО «Сибирская хлебная корпорация» Дмитрию Терешкову  вручили мандат депутата. Решение о его официальной регистрации в этом качестве 10 декабря приняла областная избирательная комиссия.

Напомним, что Терешкову достался мандат, ставший вакантным после избрания главой Баганского района Виктора Бамбуха. Ранее Бамбух также заступил на вакантное место в региональном парламенте, освободившееся после отставки лидера списка единороссов, теперь уже экс-директора НМИЦ им. Мешалкина Александра Караськова.

В настоящее время Дмитрий Терешков определился с комитетом, в котором намерен работать до конца срока депутатских полномочий —  сентября 2020 года. Депутат вошёл в состав комитета по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности. По информации заксобрания Новосибирской области, сейчас в составе комитета — 11 депутатов.

Фото: Юлия Данилова

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