В аэропорту Толмачёво завершается строительство фундамента нового аэровокзального комплекса

На сегодняшний день на стадии завершения находится один из ключевых этапов реконструкции аэровокзального комплекса международных/внутренних воздушных линий международного аэропорта Новосибирск (Толмачево) – устройство свайного поля и фундамента, сообщили в пресс-службе аэропорта. Отмечается, что работы ведутся с опережением графика, общая строительная готовность составляет около 5%. Кроме того, в пресс-службе подчеркнули, что на данный момент согласованы такие технологические решения как телескопические трапы и багажная система. В ближайшее время начнётся процесс закупки оборудования.

— В условиях суровой сибирской зимы, для того, чтобы не снизить показатели по текущему статусу строительства объекта, ООО «АНТ ЯПЫ» продолжит работы в штатном режиме (7 дней в неделю/24 часа в сутки), несмотря на новогодние праздники, — отметил региональный директор ООО «АНТ ЯПЫ» Невзат Танрисевен.

Реализация проекта «Реконструкция аэровокзального комплекса международных/внутренних воздушных линий международного аэропорта Новосибирск (Толмачево)» осуществляется в рамках масштабной программы развития аэропорта.

Генеральным подрядчиком по договору на строительство нового аэровокзального комплекса выступает турецкая компания ООО «АНТ ЯПЫ». Договор с компанией подписан 11 августа 2020 года. ГК «Спектрум» является Генеральным проектировщиком, Техническим заказчиком и осуществляет Строительный контроль в рамках данного проекта.

Строительство нового терминала площадью 56 тыс. кв. м планируется завершить в III квартале 2022 года. Второй этап проекта планируется реализовать к 2025 году. На проектирование и строительство терминального комплекса запланировано в общей сложности более 20 млрд рублей частных инвестиций. Ориентировочная общая площадь аэровокзального комплекса после реализации двух этапов должна составить более 100 тыс. кв. м.

Фото: пресс-служба аэропорта Толмачёво