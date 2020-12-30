Скончался председатель племзавода «Ирмень» Юрий Бугаков

В Новосибирской области умер председатель ЗАО «Племзавод Ирмень», полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством» 82-летний Юрий Бугаков. Об этом сообщили в региональном правительстве 30 декабря. Причина смерти не уточняется.

Юрий Бугаков родился 25 января 1938 года в Новосибирске. Окончил Новосибирский сельскохозяйственный институт по специальности «Агрономия», квалификация «учёный агроном». Свою трудовую деятельность начал переводчиком в Государственном управлении геодезии и картографии МВД СССР, затем работал шофёром в Ордынском РК ВЛКСМ, печатником, бригадиром, шофёром и специальным корреспондентом редакции ордынской газеты «Ленинский призыв», инструктором в отделе пропаганды и агитации Ордынского райкома партии.

В 1968 году Юрий Бугаков переехал в село Верх-Ирмень, работал заместителем председателя колхоза и секретарём местной парторганизации. В 1972 году стал председателем колхоза «Большевик», впоследствии переименованного сперва в АОЗТ «Ирмень», а затем в ЗАО «Племзавод Ирмень», которым руководил без малого полвека.

На счету Юрия Бугакова – внедрение десятков научных разработок, новых производственных технологий, форм организации труда и способов повышения эффективности хозяйственной деятельности.

Юрий Бугаков долгое время был депутатом новосибирского заксобрания. В 2020 году баллотироваться не стал.

Редакция выражает соболезнования родным и близким Юрия Фёдоровича Бугакова.

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