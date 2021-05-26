В АО «РЭС» налажено взаимодействие с предпринимательским сообществом

26 мая ежегодно отмечается День российского предпринимательства – профессиональный праздник бизнес-сообщества, который появился в российском календаре памятных дат сравнительно недавно.

Между акционерным обществом «Региональные электрические сети» и сообществом предпринимателей налажено всестороннее конструктивное и взаимовыгодное сотрудничество.

В частности, взаимодействие энергетиков и бизнесменов достаточно активно осуществляется по вопросам технологического присоединения к электросетям. АО «РЭС» включено в состав комиссии по взаимодействию субъектов малого и среднего предпринимательства города Новосибирска. Сетевая организация является постоянным участником различных круглых столов, совещаний и других мероприятий, в рамках которых рассматриваются аспекты взаимодействия СМСП с ресурсоснабжающими организациями.

Эффективной коммуникации между АО «РЭС» и предпринимательским сообществом способствует развитие дистанционных способов взаимодействия с клиентами, основанных на передовых технологиях. Одним из инструментов, который позволяет значительно сэкономить время потребителям, относящимся к СМСП, является сервис «Личный кабинет» на корпоративном сайте АО «РЭС». Воспользовавшись личным кабинетом, можно подать заявку на подключение объектов бизнеса к электросетям, осуществлять контроль за заключением и исполнением договоров об осуществлении технологического присоединения.

Доля заявок, поданных в электронном виде юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями для технологического присоединения энергопринимающих устройств с максимальной мощностью до 150 кВт, с каждым годом неуклонно растёт. В мае 2021 года она достигла 36% от общего количества заявок. Это говорит об эффективности сервиса «Личный кабинет», реализованного на официальном сайте АО «РЭС» и модернизированного для удобства заявителей.

Кроме того, на сайте компании актуализирована информация, содержащаяся на интерактивной карте загрузки центров питания, благодаря которой предприниматели могут увидеть районы с наличием резерва мощности.

В целом, взаимодействие АО «РЭС» и предпринимательского сообщества является достаточно разносторонним и, при этом, имеет положительную динамику.

Энергетики поздравляют представителей бизнес-сообщества с Днем российского предпринимательства и желают энергии и настойчивости, а также успехов и процветания бизнесу, надежных партнеров, выгодных сделок и эффективной работы на благо региона и общества.