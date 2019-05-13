В АО «РЭС» подвели итоги комплексной программы по работе с потерями электроэнергии за 1 квартал 2019 года

Значительное влияние на надежность функционирования всего сетевого комплекса оказывает уровень потерь электроэнергии в электрических сетях. И если физическими процессами обусловлена лишь малая толика потерь, то основной их объем вызван хищением электроэнергии.

Учитывая актуальность проблемы, в АО «РЭС» была утверждена долгосрочная комплексная программа мероприятий по работе с потерями электрической энергии. В рамках программы на протяжении последних нескольких лет выполнен обширный перечень работ, который включает в себя как технические мероприятия в порядке текущей эксплуатации, так и целый комплекс организационных мероприятий.

За 2018 год была удалось достичь снижения потерь электроэнергии в сетях АО «РЭС» на 6,56% по сравнению с предыдущим годом, что дало эффект в размере 128 миллионов кВт*ч.

Деятельность, направленная на борьбу с хищениями электроэнергии, была продолжена и в текущем году. Только за 1 квартал 2019 года совместными усилиями АО «РЭС» и АО «Новосибирскэнергосбыт» на территории Новосибирской области проведена проверка приборов учета и снятие контрольных показаний у 256 909 потребителей, что на 7 % выше уровня аналогичного периода прошлого года.

При этом почти 14 тысяч приборов учета были оснащены антимагнитными пломбами и другими знаками визуального контроля, что накопительным итогом вместе с результатами предыдущих лет позволило охватить 96% приборов учета потребителей области.

Стоит отметить, что в ходе систематических рейдов, проведенных в течение 1 квартала 2019 года, было выявлено более 1 000 фактов незаконного потребления электрической энергии общим объемом на 15,7 миллионов кВт*ч. Эти показатели отличаются от предыдущего года уже в меньшую сторону – количество нарушений снизилось почти на 40%, а объем незаконного потребления – на 11%. Отдельно стоит отметить, что снижение объема выявленных нарушений потребления наблюдается на фоне снижения общего уровня потерь электроэнергии в регионе по сравнению с 1 кварталом прошлого года. Такая динамика, безусловно, говорит об эффективности мероприятий по пресечению хищений электроэнергии, реализуемых Обществом в рамках комплексной программы.

Достижение подобных результатов отражается и на потребителях. Важно понимать, что незаконное потребление электроэнергии приводит к превышению максимально допустимой нагрузки в сети, что способствует угрозе возникновения аварийных ситуаций в электроустановках и чревато отключением электроснабжения и возникновением пожаров. А реализация комплекса мероприятий по выявлению и пресечению фактов хищения электроэнергии позволяет снизить нагрузку на электрические сети до расчетного уровня, что в итоге оказывает положительное влияние на качество поставляемой потребителям электроэнергии.

Поэтому АО «РЭС» непременно продолжит всестороннюю реализацию комплексной программы, направленной на борьбу с хищениями электроэнергии, и призывает всех жителей Новосибирской области проявить сознательность, сообщив об известных фактах незаконного подключения к электрическим сетям, несанкционированного воздействия на приборы учета и других нарушениях любым удобным способом:

позвонив по телефону доверия 8 (383) 289-41-00;

заполнив форму с приложение медиафайлов в разделе «Сообщить о хищении» на сайте www.eseti.ru;

отправив простое текстовое или фото/видео сообщение на номер +7–913–375–25–75 через WhatsApp и Viber.

Фото предоставлено пресс-службой компании