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В Новосибирске определят лучшие проекты в социальных сетях

Вручение премии состоится 24 мая в рамках конференции SMM Siberia.
  • 13/05/2019, 13:01
В Новосибирске определят лучшие проекты в социальных сетях

В Новосибирске стартовал прием заявок на региональную премию в области цифровых коммуникаций «Флагман.Диджитал», сообщили организаторы проекта.

Отмечается, что в этом году премия будет вручена проектам в социальных медиа в 5 номинациях: «Государство», «СМИ и новые медиа», «Общество», «Персона» и «Лучший бренд».

Вручение премии состоится 24 мая в рамках конференции SMM Siberia. В качестве жюри выступят лучшие эксперты в области digital, а также пользователи «Вконтакте». При этом, каждый пользователь «Вконтакте» сможет проголосовать за лучший проект в номинациях премии.

Лучшие проекты по мнению экспертов получат премию «Флагман года», а пользовательское голосование определит обладателей премии «Лайк года».

«Флагман.Диджитал» — первая премия в регионе, полностью ориентированная на цифровые коммуникации. Учредителями премии стали новосибирские компании «Агентство МАКС» и «Маркетика». Руководители компаний Максим Горбунов и Сергей Вепренцев вручат премии лучшим проектам на сцене «Подземки».

Фото: предоставлено организаторами

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