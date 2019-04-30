В АО «РЭС» прошли традиционные соревнования в преддверии Дня Победы

26 апреля в акционерном обществе «Региональные электрические сети» прошли традиционные спортивные соревнования, посвященные празднованию Дня Победы в Великой Отечественной Войне. Такие соревнования ежегодно проводятся в Обществе по инициативе и при поддержке Первичной профсоюзной организации.
Помимо сохранения богатых спортивных традиций и популяризации занятий физической культурой и спортом, основной целью данного спортивного мероприятия является патриотическое воспитание работников предприятия.
На базе филиала АО «РЭС» «Приобские электрические сети» собрались команды, представляющие 8 филиалов Общества и аппарат управления. Перед началом состязаний все присутствующие почтили минутой молчания память воинов, павших на полях сражений Великой Отечественной Войны.
В этом году по многочисленным пожеланиям самих спортсменов программа соревнований была расширена, в итоговый перечень вошли 5 спортивных дисциплин: волейбол, бильярд, настольный теннис, шахматный блиц-турнир и стрельба из пневматической винтовки.
По результатам соревновательного дня первые места в каждом виде спорта распределились следующим образом:
Таким образом, общекомандный зачет соревнований АО «РЭС», посвященных Дню победы, в 2019 году выглядит так:
I-е место – команда филиала «Карасукские электрические сети»;
II-е место – команда филиала «Восточные электрические сети»;
III-е место – команда аппарата управления.
Итоговые результаты всех команд представлены в сводной таблице.
Традиционно все свои спортивные достижения команды предприятия посвящают победе в Великой Отечественной Войне.
Фото пресс-служба компании
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