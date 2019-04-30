В АО «РЭС» прошли традиционные соревнования в преддверии Дня Победы

26 апреля в акционерном обществе «Региональные электрические сети» прошли традиционные спортивные соревнования, посвященные празднованию Дня Победы в Великой Отечественной Войне. Такие соревнования ежегодно проводятся в Обществе по инициативе и при поддержке Первичной профсоюзной организации.

Помимо сохранения богатых спортивных традиций и популяризации занятий физической культурой и спортом, основной целью данного спортивного мероприятия является патриотическое воспитание работников предприятия.

На базе филиала АО «РЭС» «Приобские электрические сети» собрались команды, представляющие 8 филиалов Общества и аппарат управления. Перед началом состязаний все присутствующие почтили минутой молчания память воинов, павших на полях сражений Великой Отечественной Войны.

В этом году по многочисленным пожеланиям самих спортсменов программа соревнований была расширена, в итоговый перечень вошли 5 спортивных дисциплин: волейбол, бильярд, настольный теннис, шахматный блиц-турнир и стрельба из пневматической винтовки.

По результатам соревновательного дня первые места в каждом виде спорта распределились следующим образом:

в волейбольных соревнованиях безусловного фаворита прошлых лет — команду филиала «Новосибирские городские электрические сети» в ходе упорной борьбы потеснили с пьедестала волейболисты сборной филиала «Черепановские электрические сети»;

в состязаниях по бильярду сильнейшим стал спортсмен филиала «Приобские электрические сети»;

лучшим теннисистом стал сотрудник филиала «Татарские электрические сети»;

в шахматном турнире победил спортсмен из филиала «Карасукские электрические сети»;

в стрельбе из пневматической винтовки также одержала победу «снайпер» из филиала «Карасукские электрические сети».

Таким образом, общекомандный зачет соревнований АО «РЭС», посвященных Дню победы, в 2019 году выглядит так:

I-е место – команда филиала «Карасукские электрические сети»;

II-е место – команда филиала «Восточные электрические сети»;

III-е место – команда аппарата управления.

Итоговые результаты всех команд представлены в сводной таблице.

Традиционно все свои спортивные достижения команды предприятия посвящают победе в Великой Отечественной Войне.

Фото пресс-служба компании