«Сибирскому антрациту» предъявили перегруз

Арбитражный суд Новосибирской области частично удовлетворил иск ОАО «Российские железные дороги» к АО «Сибирский антрацит». Как следует из материалов судебного производства, почти 6 млн рублей, запрошенных истцом, — это неустойка. Ответчик, по мнению истца, предоставил неверную информацию о перевозимом товаре, что привело к перегрузке вагонов состава, перевозящего товар.

— Из транспортной железнодорожной накладной следует, что грузоотправителем АО «Сибирский антрацит» со станции Линево Западно-Сибирской железной дороги были отправлены вагоны (9 шт.), груженые антрацитом, до станции назначения «Хаэрбиньдун» Китайской железной дороги, — говорится в материалах дела. — Погрузка груза в вагоны и определение массы груза осуществлялись средствами грузоотправителя. По прибытии на станцию «Гродеково-эксп.» Дальневосточной железной дороги перевозчиком по результатам контрольного взвешивания на вагонных весах установлено превышение максимальной грузоподъемности вагонов.

Превышение грузоподъемности, по данным накладной, составило от 2,4 до 3,4 тонны в каждом из указанных девяти вагонов. В то же время, согласно правилам грузоперевозок, вагоны могут быть загружены до их грузоподъемности с учетом допускаемой статической нагрузки от колесной пары вагона на рельсы. По факту превышения загруженности были составлены два акта коммерческой и общей формы, которые «РЖД» предъявило «Сибирскому антрациту». Кроме того, как сообщают в Арбитражном суде, соглашением о международном грузовом сообщении предусмотрено, что отправитель уплачивает перевозчику неустойку, если после заключения договора перевозки перевозчик обнаруживает неправильность указанных отправителем в накладной сведений и при этом устанавливает перегруз вагона сверх его грузоподъемности.

Со своей стороны ответчик представил контррасчет с применением рекомендаций МИ 3115- 2008 «Государственная система обеспечения единства измерений». Согласно им, предельное расхождение в результатах измерений массы груза на станции отправления и на станции назначения представляет собой значение в процентах с учетом предельных допускаемых погрешностей.

Суд нашел основания для снижения взыскиваемой суммы неустойки.

— Учитывая размер перегруза, отсутствие в материалах дела документов, свидетельствующих о том, что нарушение повлекло неблагоприятные последствия либо возможность возникновения обстоятельств, влияющих на безопасность движения, суд считает возможным уменьшить сумму подлежащего взысканию штрафа за превышение максимальной грузоподъемности вагона и за занижение провозных платежей до 2,97 млн рублей, — сообщает областной арбитраж.

Помимо неустойки в размере 2,9 млн, ответчику предстоит выплатить 57,2 тысячи рублей.

АО «Сибирский Антрацит» зарегистрировано 30 октября 2001 года. Уставной капитал предприятия — 207,9 млн рублей. Основной вид деятельности — добыча антрацита открытым способом. Компания входит в топ-10 крупнейших налогоплательщиков в консолидированный бюджет Новосибирской области.

Фото: Gensa Gensa