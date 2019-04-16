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В АО «РЭС» ведется системная работа по сертификации электрической энергии

  • 16/04/2019, 10:23
Наряду с надежностью электроснабжения, одним из основных приоритетов в производственной деятельности акционерного общества «Региональные электрические сети» является качество электрической энергии, передаваемой потребителям.

В АО «РЭС» ведется системная работа по сертификации электрической энергииНа обеспечение качества электрической энергии в соответствие с требованиями ГОСТ 32144-2013 направлены разнообразные мероприятия, в том числе выполняемые в рамках инвестиционной и ремонтной программ АО «РЭС».

Отдельно стоит отметить, что в Обществе организован процесс управления качеством электроэнергии, который включает в себя целый комплекс мероприятий. Значительную часть этого процесса составляют работы по сертификации и последующий плановый инспекционный контроль действующих центров питания, а также периодический мониторинг показателей качества электроэнергии.

За  2018 год была проделана большая работа по сертификации и инспекционному контролю, целью которого является подтверждение соответствия характеристик электроэнергии в сетях Общества. По итогам года на территории Новосибирской области качество электроэнергии в сетях АО «РЭС» подтверждено сертификатами соответствия по всем 624 центрам питания.

Очередные инспекционные проверки были проведены в марте 2019 года по нескольким сертификатам соответствия филиалов АО «РЭС» «Западные электрические сети» и «Карасукские электрические сети». По результатам проверок все сертификаты подтверждены.

В целом, в АО «РЭС» уделяют пристальное внимание процессу управления качеством электроэнергии, а работы по мониторингу показателей качества и сертификации электроэнергии ведутся планомерно и на постоянной основе.

Фото предоставлено АО «РЭС»

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