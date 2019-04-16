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Предпенсионерам предлагают сохранить льготы по налогу на землю

На рассмотрение апрельской сессии горсовета Новосибирска будут вынесены изменения в муниципальное налоговое законодательство.
  • 16/04/2019, 11:23
Автор: Евгения Серёгина
Предпенсионерам предлагают сохранить льготы по налогу на землю
Корректировки в муниципальное налоговое законодательство касаются горожан, которых «зацепили» последствия федеральной пенсионной реформы.

Постоянная комиссия горсовета Новосибирска по бюджету и налоговой политике проголосовала за изменение закона о земельном налоге. Эти корректировки касаются горожан, которых «зацепили» последствия федеральной пенсионной реформы. Об это в своем докладе депутатам сообщил начальник департамента финансов и налоговой политики мэрии Александр Веселков. По его словам, данные изменения необходимо внести для сохранения социальной защищенности отдельных категорий граждан.

Пенсия подождет

— Предлагается предусмотреть льготы для граждан, достигших возраста 60 лет — для мужчин и 55 лет — для женщин, вне зависимости от выхода на пенсию по возрасту, — сообщил Веселков. — Проект решения связан с принятием федерального законодательства. Он не потребует дополнительного финансирования из городского бюджета.

Сколько новосибирцев могут претендовать на льготу, в мэрии пока сказать не могут.

— Надо подождать до конца года, когда ФНС сможет дать соответствующую статистику. Окончательно посчитать сможем лишь, грубо говоря, в феврале–марте следующего года. В целом могу сказать, что все льготы по имущественным налогам для физических лиц в Новосибирске сегодня составляют 3,4 млн рублей, — говорит Веселков.

Предпенсионеры смогут получать алименты от детей и бывших супругов.

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Данные изменения, одобренные членами комиссии, предстоит рассмотреть апрельской сессии городского совета.

— Городская власть и депутаты ничего не добавляют, а только сохраняют льготы тем пенсионерам, которые перестали таковыми быть вследствие пенсионной реформы. Сохраняют доступными для муниципалитета инструментами. Это пусть не масштабное, но все-таки смягчение пенсионной реформы для новосибирцев, — комментирует член бюджетной комиссии Александр Бурмистров.

Напомним, что в прошлом году были приняты изменения пенсионного законодательства, повысившие возраст выхода на пенсию с 55 до 60 лет у женщин и с 60 до 65 — у мужчин.

При расчете земельного налога для восьми категорий граждан, в том числе для пенсионеров, налоговая база уменьшается на величину кадастровой стоимости 600 кв. м площади земельного участка (уменьшение производится в отношении одного земельного участка по выбору налогоплательщика). Местные льготы по земельному налогу, в частности в Новосибирске, имеют четыре категории льготников.

Фото: pixabay.com, автор- Irina_kukuts

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