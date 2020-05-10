В апреле погрузка зерна в Новосибирском регионе ЗСЖД увеличилась в 1,5 раза

Объем погрузки зерна в апреле 2020 года в Новосибирском регионе Западно-Сибирской железной дороги составил 65 тыс. тонн, что на 54% больше, чем в марте 2020 года, сообщили в службе корпоративных коммуникаций ЗСЖД.

Отмечается, что всего с начала 2020 года со станций региона отгружено более 167 тыс. тонн зерна.

— В объеме перевезенных зерновых культур большую долю составляет пшеница, также грузоотправители к перевозкам предъявляют семена, ячмень и другие зерновые культуры, — уточнили в пресс-службе.

Для обеспечения экспортных перевозок зерновых активно используются контейнеры. В Новосибирском регионе ЗСЖД погрузка грузов в контейнерах за 5 лет увеличилась в 2 раза, а зерна в контейнерах – более чем в 8 раз.

Также с начала года в регионе погружено и отправлено более 30 тыс. тонн продуктов перемола, что на 6,6% больше, чем за аналогичный период 2019 года.

Фото: pixabay.com, автор- suraj