В регионе более 3 млрд рублей будет направлено на поддержку бизнеса

Более 3 млрд рублей составляют средства региональных фондов поддержки предпринимателей Новосибирской области. В такую сумму оценивается капитализация Гарантийного фонда Новосибирской области и Фонда микрофинансирования Новосибирской области в 2020 году, средства которых могут быть использованы на поддержку бизнеса региона, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

По словам заместителя губернатора Новосибирской области Сергея Сёмки, средства региональных фондов поддержки предпринимателей региона формировались несколько лет за счет регионального и федерального бюджетов и могут быть использованы для предоставления государственной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в условиях ограничений в связи с мерами по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции.

— В настоящее время объем доступных средств на поддержку предпринимательского сообщества региона достаточный: с учетом финансирования нацпроекта и ранее накопленных средств наши подведомственные организации могут выделить более 3 млрд рублей в виде льготных займов и поручительств. Гарантийный фонд Новосибирской области работает с 2009 года, Фонд микрофинансирования региона – с 2010 года. Капитал этих фондов формировался в течение этих лет за счет средств областного бюджета Новосибирской области, источником формирования которых также являлись средства федерального бюджета. Капитализация Гарантийного фонда в 2020 году составляет более 2 млрд рублей, Фонда микрофинансирования – около 1,2 млрд рублей. Деньги в том числе идут на новые программы, разработанные в условиях ликвидации последствий распространения коронавируса, — подчеркнул Сергей Сёмка.

По его словам, Гарантийным фондом Новосибирской области внедрены новые программы поддержки и новые антикризисные продукты, в числе которых участие в программе без повторного андеррайтинга с Сибирским банком Сбербанка России, скоринговые программы с Банком «Левобережный», упрощенная программа предоставления поручительств для пострадавших отраслей.

Внедрены новые программы поддержки Фонда микрофинансирования Новосибирской области: изменение графиков гашения основного долга в части продления сроков микрозайма до 3-х лет, переноса сроков гашения на более поздние, увеличение максимально возможной суммы микрозайма на цели пополнения оборотных средств, увеличение максимально возможной суммы микрозайма без залога до 300 тысяч рублей для наиболее пострадавших отраслей.

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