В августе в аэропорту Толмачёво зафиксирован пик по количеству обслуженных самолёто-вылетов

8 августа аэропорт обслужил рекордное количество самолёто-вылетов — 125, при среднем ежедневном количестве в 104. В августе пассажиропоток аэропорта Толмачёво составил 733 687 человек, увеличившись на 10,5% по сравнению с показателем 2018 года. На внутрироссийских рейсах обслужено 560 808 пассажиров (+11,6%), на международных — 172 879 (+7%), сообщили в пресс-службе аэропорта.

— За восемь месяцев 2019 года аэропорт Толмачёво обслужил 4 450 432 пассажира (+14,9%). Количество пассажиров на внутренних воздушных линиях составило 3 255 425 (+16,4%), на международных — 1 195 007 (+10,9%), — уточнили в пресс-службе.

Количество трансферных пассажиров аэропорта по итогам восьми месяцев увеличилось на 35% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Их доля в общем пассажиропотоке составила 26%.

— Самыми динамичными направлениями августа по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на внутрироссийских авиалиниях стали: Томск (+175,9%), Новокузнецк (+169,7%), Братск (+111%), Самара (+102,8%), Пермь (+101,5%). На международных — Наманган (+298,4%), Иссык-Куль (+76,1%), Караганда (+66,2%), Ереван (+53,6%), Алматы (+36,5%), Сеул (+39,2%), Ларнака (+37%), Франкфурт (+25,5%), — рассказали в пресс-службе аэропорта.

При этом самыми популярными направлениями по итогам августа 2019 года среди пассажиров стали Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Симферополь, Владивосток, Анталья, Пекин, Ларнака, Камрань, Гуанчжоу, Ош, Бишкек, Алматы, Нур-Султан (Астана), Худжанд.

Отмечается, что за восемь месяцев аэропорт обслужил 21 530 самолёто-вылетов (+12,5% к аналогичному периоду прошлого года), в августе — 3 240 (+9,8%).

С начала 2019 года грузопоток составил 21 147 тонн, в том числе в августе — 3 056 тонн груза и почты.

Фото: Gensa Gensa