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Мэрия допустила новый автовокзал к эксплуатации

Однако пассажиров он начнет принимать только в январе 2020 года.
  • 20/09/2019, 10:46
Автор: Евгения Серёгина
Мэрия допустила новый автовокзал к эксплуатации
Андрей Гудовский: чтобы не было сбоев перед Новым годом, из подстраховки решили перенести открытие.

 Мэрия города Новосибирска в соответствии со статьей 55 Градостроительного Кодекса РФ разрешает ввод в эксплуатацию построенного объекта капитального строительства  здания автовокзала с перронами прибытия и отправления, второй этап строительства транспортно-пересадочного узла, расположенного по адресу: город Новосибирск, Дзержинский район, Гусинобродское шоссе говорится в разрешении №54-Ru 54303000-134-2019, выданном МУП «Управление заказчика по строительству подземных транспортных сооружений» 18 сентября.

Сейчас автовокзалу необходимо пройти ряд регистраций в Минтрансе РФ. После этого состоится его официальное открытие, которое пройдет уже в 2020 году. Напомним, ранее планировалось, что он начнет принимать пассажиров в конце 2019 года. Об этом в комментарии изданию сообщил председатель совета директоров ООО «Автосервис» (оператор новосибирского автовокзала) Андрей Гудовский.

— Планируем открыть автовокзал на Гусинобродском шоссе в январе 2020 года,  говорит собеседник издания.  Хотели в декабре, но в декабре большой наплыв людей. Чтобы не было сбоев перед Новым годом, из подстраховки решили перенести открытие на январь 2020 года. Тогда пассажиропоток гораздо меньше. Будем осуществлять межрегиональные и международные рейсы. На старом автовокзале останутся внутриобластные маршруты. Предполагается 12 маршрутов, около 200 рейсов в сутки в разных направлениях.

Напомним, по информации мэрии Новосибирска, строительные работы по созданию нового автовокзала начались летом 2017 года.

 Ко мне обратился застройщик, сказал кодовое слово «транспортно-пересадочный узел»,  рассказывает бывший в то время вице-мэром Данияр Сафиуллин.  Полгода подготовки — решение вопроса по поводу выделения земельных участков, по поводу зонирования этой территории, по дизайну объекта. И в этом году уже стоит объект, который станет альтернативой центральному автовокзалу, потому что там прорабатываются все маршруты междугородних и межмуниципальных перевозок. К объекту ГБШ, реконструируемому на первом этапе, будут пристроены плоскостные парковки, площадки для ожидания автобусов.

Как уже ранее сообщалось, здание вокзала на ГБШ площадью 1620 кв. м двухэтажное, с помещениями для отдыха водителей, диспетчерской, залом ожидания на 75 мест и другими помещениями для обслуживания пассажиров, двумя перронами для посадки и высадки пассажиров, площадкой для межрейсового отстоя автобусов, эстакадой для осмотра техники. Площадь земельного участка — 2,2 га. Планируется, что здесь будут и конечные остановки городских маршрутов. Объем вложений в проект — 120 млн рублей.

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