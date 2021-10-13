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В Банке «Левобережный» действует специальный тариф на РКО для группы компаний

  • 13/10/2021, 14:36
Юридическим лицам и ИП, входящим в группу компаний, устанавливается групповой тариф при открытии расчетных счетов в рублях.

Новости компанийЕсли клиент уже имеет рублевый расчетный счет в Банке «Левобережный», а его связанные компании – нет, то группа компаний может подключить «Групповой тариф». В рамках предложения связанные компании могут пользоваться одним бизнес-пакетом РКО в течение 12 месяцев с даты открытия первого расчетного счета в банке. При этом абонентская плата за пакет РКО взимается только с одной компании группы. Предложение распространяется на пакеты «Стабильный» и «Все включено». По истечении специального предложения каждая компания группы может перейти на любой бизнес-пакет РКО, кроме «Супер 0».

Подключить «Групповой тариф» можно до 31.12.2021. Предложение не действует, если клиент воспользовался другими акциями по расчетно-кассовому обслуживанию: «Больше-меньше», «На здоровье», «Одна вторая» (для НСО), «Скидка на РКО при подаче заявки с сайта».

Подробную консультацию по РКО вы можете получить у персонального менеджера, по телефону 8-800-3333-555 или в офисах Банка «Левобережный» (ПАО).

Ознакомиться со всеми бизнес-пакетами РКО и подать заявку открытие расчетного счета можно на сайте.

Фото предоставлено пресс-службой банка

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Регионы: Сибирь

Теги : финансы услуги для бизнеса РКО новости бизнеса банки Банк Левобережный


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