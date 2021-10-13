В отношении депутата Совета депутатов Ордынского района возбудили уголовное дело

Прокуратура Ордынского района Новосибирской области провела проверку законности вынесенного судом приговора по уголовному делу о присвоении денежных средств, сообщает пресс-служба ведомства.

— Ранее ордынский районный суд вынес приговор (вступил в силу) по уголовному делу в отношении бывшего руководителя муниципального унитарного предприятия «Единая управляющая компания жилищно-коммунальным хозяйством» Куткина, а также инженера по безопасности и охране труда этого предприятия Шмакова, — говорится в сообщении. — Оба фигуранта были признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение денежных средств группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения).

На судебном заседании свидетель по уголовному делу дал заведомо ложные показания, чтобы помочь указанным подсудимым избежать уголовной ответственности. Его показания были признаны судом недостоверными, в связи с чем прокуратура направила материалы проверки в следственный орган для дачи правовой оценки.

И.о. руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области, рассмотрев постановление прокуратуры, возбудил в отношении депутата Совета депутатов Ордынского района уголовное дело по ч. 1 ст. 307 УК РФ (заведомо ложные показания).

Результаты расследования уголовного контролирует прокуратура.