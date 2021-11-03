В Бердске бухгалтер похитила из бюджета около 1 млн рублей

Обвиняемая признана судом виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 160, ч. 3 ст. 159 УК РФ, сообщает пресс-служба регионального управления СКР.

Следствием и судом было установлено, что с конца 2017 года по февраль 2021 года обвиняемая, занимая должность главного бухгалтера одного из муниципальных бюджетных учреждений, систематически необоснованно начисляла заработную плату на банковскую карту нетрудоустроенного. При этом сама банковская карта находилась в её распоряжении, с нее женщина регулярно тратила поступающие на карту средства на собственные нужды.

Общая сумма ущерба составила более 900 тысяч рублей.

Кроме того, в течение прошлого года женщина ежемесячно готовила проекты приказов директора учреждения о начислении ей стимулирующих выплат за выполнение дополнительной работы, которую в действительности она не выполняла, и, пользуясь доверием руководителя организации, подписывала у него приказы.

— Преступными действиями обвиняемой местному бюджету причинён ущерб в сумме 115 000 рублей, — уточнили в ведомстве.

В результате собранных доказательств фигурантка по делу полностью признала себя виновной в совершении указанных преступлений, раскаялась в содеянном и возместила часть причиненного ее преступными действиями ущерба в сумме 465 тысяч рублей.

Приговором суда осужденной назначено наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы условно с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий в муниципальных учреждениях, связанных с учетом и оборотом денежных средств, на срок 2 года.