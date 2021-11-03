«Тайгер-Сибирь» запускает в Новосибирске переработку тетрапака

Группа компаний «Тайгер-Сибирь» и Tetra Pak подписали договор о сотрудничестве по запуску переработки картонной упаковки для напитков (тетрапака) с помощью технологии сухого диспергирования. Запуск проекта запланирован на начало 2022 года. Оборудование будет установлено на одной из площадок «Тайгер-Сибирь» в Новосибирске. Мощность переработки составит 1 500 тонн упаковки в год. Объем инвестиций в проект не озвучивается.

—Технология сухого диспергирования была разработана НПО «Парматех» при поддержке компании Tetra Pak. В рамках данной технологии продуктом переработки картонной упаковки для напитков Tetra Pak является вторичное целлюлозное волокно и полиалюминий. Целлюлозное волокно в дальнейшем используется для производства эковаты, применяемой для изоляции и утепления в строительстве, а полиалюминий перерабатывается в полимерно-песчаные изделия (брусчатку и черепицу), —пояснили в пресс-службе «Тайгер-Сибирь».

После запуска проекта в Новосибирске общая мощность переработки данного типа упаковки в России превысит 50 тыс. т. в год. Новосибирская область станет пятым регионом, в котором будет запущен раздельный сбор картонной упаковки для напитков при поддержке Tetra Pak.

—Раздельный сбор отходов должен быть доступен для всех жителей Новосибирска и области, — отмечает генеральный директор ГК «Тайгер-Сибирь» Кирилл Ритерман. — Запуск переработки картонной упаковки для напитков в сотрудничестве с компанией Tetra Pak и ассоциацией «РусПРО» позволит собирать каждый месяц до 10 кг отходов с каждого контейнера, а это около 350 картонных упаковок. Мы также рассчитываем на активное вовлечение жителей региона в практику РСО.

Ольга Иванова, директор по устойчивому развитию Tetra Pak в России, Украине, Беларуси, странах Центральной Азии и Кавказа подчёркивает, что сотрудничество с компанией «Тайгер-Сибирь» — важный этап по достижению целей нацпроекта «Экология» в обработке не менее 60% отходов в части картонной упаковки для напитков к 2024 году.

— «Тайгер-Сибирь» станет первым переработчиком картонной упаковки для напитков на территории Сибири, который позволит охватить переработкой и близлежащие области. Следующим шагом в развитии переработки картонной упаковки Tetra Pak станет запуск мощностей в крупнейших городах Дальнего Востока, — уточнила Ольга Иванова.

Напомним, ранее планы по запуску линии для переработки тетрапака анонсировал генеральный директор АО «Новосибирский картонно-бумажный комбинат» Игорь Диденко. В частности, он отмечал, чтобы переработать весь тетрапак, который можно собрать в области, и, возможно, в сибирских регионах, потребуются примерно 5-6 млн евро. Расчетные мощности переработки — 1200 тонн тетрапака. По его словам, ключевым вопросом для запуска проекта было решение вопроса: как аккумулировать эту фракцию для загрузки оборудования.

Tetra Pak — мировой лидер в области решений для переработки и упаковки пищевых продуктов. ГК «Тайгер-Сибирь» является одной из крупнейших экологических организаций Сибири в сфере сбора и переработки отходов производства. Среди перерабатываемых организацией на сегодняшний день отходов: вторичные стеклобутылки, макулатура, отходы стекольной, алюминиевой, деревообрабатывающей промышленности, ПЭТ, стрейч, ПНД. Среди ключевых партнеров компании – ассоциация «РусПРО», развивающая раздельный сбор и переработку упаковки в рамках механизма РОП по всей России. С 2012 г. на территории Новосибирской области компанией реализуется проект по раздельному сбору отходов. На данный момент установлено и обслуживается более 1700 контейнеров для РСО, а также работают более десяти приемных пунктов РСО по Сибири. В 2016 году ГК запустила завод по утилизации ПЭТ упаковки, в 2018 году завод по утилизации элементов первичных и батарей первичных элементов, в 2018 году завод по утилизации ПНД, ПВД с получением товарного продукта в виде полимер-песчаной плитки.