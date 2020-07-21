В Бердске начал работу инфекционный госпиталь на 60 коек

Один из корпусов городской больницы Бердска полностью перепрофилировали для лечения пациентов с коронавирусом и подозрением на эту инфекцию, сообщили в пресс-службе регионального минздрава.

— В госпиталь поступают пациенты с пневмониями, пациенты с подозрением на коронавирусную инфекцию. Потоки у нас строго разделены. Сразу во время госпитализации у каждого [больного] берут мазок на коронавирус, и, пока не пришел результат [теста], пациенты без статуса лежат у нас на одном этаже. Когда из лаборатории присылают результаты, мы сразу переводим пациента либо на тот этаж, где находятся все [пациенты] с подтвержденным коронавирусом, либо на этаж, где только отрицательные пневмонии, — рассказала главный врач Бердской центральной городской больницы Алла Дробинская.

Она уточнила, что «красной зоной» считается весь корпус целиком. Персонал надевает защиту на первом этаже, на входе. Для безопасности медиков и пациентов оборудовали шлюзы. По такому принципу работают новосибирские больницы №11, №25 и №3.

Отмечается, что больница получила дополнительно кислородные концентраторы, их сейчас в госпитале 16. В ближайшее время поступят 5 мониторов пациента и дополнительный аппарат ИВЛ. В каждой палате установили рециркулятор для обеззараживания воздуха, также в одном из отделений оборудовали палату интенсивной терапии. Создан необходимый запас средств индивидуальной защиты и медикаментов.

Бердский госпиталь рассчитан на 60 коек. В большинстве палат сейчас есть пустые места. Алла Дробинская объясняет, что в последнее время поток пациентов с внебольничными пневмониями и с коронавирусной инфекцией в Бердске сокращается.

Фото пресс-службы регионального минздрава