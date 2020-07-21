«SKY Group» открывает представительство в Санкт-Петербурге

— Мы не только продолжаем работать стабильно и надежно — мы развиваемся и расширяемся, — говорит президент «SKY Group» Владимир Литвинов. — Сегодня «SKY LIFT», сохраняя базовый, головной офис в Новосибирске, охватил своей деятельностью практически всю территорию России — от Сахалина до Калининграда. В этом году открываем постоянное представительство «SKY LIFT» в Санкт-Петербурге.

По его словам, компании интересен Санкт-Петербург как портовый город. «SKY Group» планирует увеличить продажи лифтов в странах ЕС. Сейчас продукция новосибирского производителя уже поставляется в Швейцарию, Испанию, Германию.

— Мы договорились с бывшими соотечественниками, которые переехали на ПМЖ в Швейцарию, что они будут заниматься продвижением нашей продукции под маркой «Русский лифт». Сегодня на экспорт мы отправляем около 10% лифтов, — говорит Литвинов.

Кроме того, компания изучает специфику спроса на лифты на рынке северо-запада России, так как планирует выходить на местных застройщиков.

— В своем жилом комплексе «КубаньSKY» в Краснодаре мы протестировали разные типы лифтов, а также принципы их монтажа. Сейчас большим спросом у нас пользуются лифты для коттеджей — можем вырезать любую форму площадки по желанию заказчика, — рассказывает Владимир Литвинов. — Мы разработали технологию размещения лифтовых шахт для исторических зданий. Много заказов к нам поступает из Воронежа, Тамбова, Черкесска.

Напомним, основное производство «SKY LIFT» расположено в КНР. Экспортная продукция с китайского завода напрямую поступает к покупателям. На площадке в Новосибирске находится конструкторское бюро компании и осуществляется финальная сборка продукции, поставляемой на российский рынок.

— Кроме того, через питерское представительство группы мы намерены запустить продажи нашего краснодарского проекта — домов в жилом комплексе «КубаньSKY». Будем привлекать покупателей из Северо-Западного округа. В наших планах также организовать представительство «SKY Group» в Москве. Будем продвигать на столичный рынок нашу лифтовую продукцию, а также предлагать москвичам инвестировать в проект по недвижимости на Кубани, — поясняет Владимир Литвинов.

Представительство в Санкт-Петербурге «SKY Group» планирует открыть в сентябре–октябре 2020 года, в Москве — весной 2021 года, если коррективы не внесет форс-мажор в виде второй волны коронавируса.

Фото предоставлены ГК «SKY Group»