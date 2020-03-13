В ближайшие два года «Сибэлектротерм» планирует расширить производство на 30%

Благодаря господдержке предприятиям обрабатывающего производства региона удается повысить качество продукции, увеличить рынки сбыта и количество рабочих мест, сообщили в пресс-службе регионального правительства. Тема была рассмотрена на примере работы предприятия в области ферросплавного производства «СКБ Сибэлектротерм».

Как рассказал министр промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Андрей Гончаров, в прошлом году индекс производства составил 102,2% к уровню 2018 года, объем отгруженных товаров в обрабатывающих производствах – 531,7 млрд рублей (107,8% к 2018 году). Всего в обрабатывающем производстве региона работают около девяти тысяч предприятий.

«СКБ Сибэлектротерм» относится к обрабатывающему производству в экономике региона и является получателем субсидий в рамках областной госпрограммы «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности в Новосибирской области на 2015-2020 годы». Так, в 2019 году господдержка в объеме 3 млн рублей была предоставлена на приобретенное новое основное технологическое оборудование.

Отмечается, что «СКБ Сибэлектротерм» ведет работу по проектированию, изготовлению и внедрению широкой номенклатуры электрометаллургического оборудования – дуговых плавильных электропечей, оборудования внепечной обработки расплава, вакуумных дуговых печей, ферросплавных электропечей и др. Предприятие работает в области крупномасштабного производства и выполняет большой объем работ по заказу крупнейших производителей ферросплавов в России и СНГ. В ближайшие два года производство планируется расширить на 30%.

Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области