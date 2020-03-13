АСУДД «Ростелекома» не пускают на дороги Новосибирска

Он обратился к мэру Новосибирска Анатолию Локтю с просьбой помочь ускорить этот процесс, так как в мае истекает срок контракта, по которому компания может запустить пилот для тестирования своей системы. Солдусов подчеркнул, что в Томске «Ростелеком» уже не только развернул аналогичную пилотную зону, но и запустил ее работать в адаптивном режиме.

— В прошлом году в Томске до Нового года мы осуществляли сбор статистики по движению транспортных средств. Последние две недели система работает в тестовом режиме. По первым данным, нам удалось на 6% увеличить пропускную способность перекрестков в пиковые нагрузки, — рассказал представитель «Ростелекома». — Очевидно, что в полной мере вся система заработает тогда, когда будет охвачена вся дорожная инфраструктура этого участка, включая прилегающие к дорогам магистрали. Без этого полноценное регулирование транспортными потоками осуществить невозможно.

Анатолий Локоть поручил подчиненным разобраться в ситуации и помочь компании приступить к реализации пилотного проекта.

На заседании Павел Солдусов подтвердил большой интерес «Ростелекома» к цифровым транспортным проектам. Напомним, телекомоператор вышел на этот рынок в 2014 году. К 2020-му компания установила два комплекса фотофиксации в Новосибирске: на пересечении Красного проспекта и улицы Гоголя, а также Дуси Ковальчук и Плановой. За свой счет поставила пилотный комплекс на перекрестке улиц Ипподромская и Кропоткина. В этом году «Ростелеком» планирует запустить комплексы в полноценную работу, чтобы выносить постановления о нарушениях ПДД и передавать эти данные в центр. Кроме того, в прошлом году компания осуществила перенос 5 комплексов весогабаритного контроля на дорогах области, заканчивает проектирование еще 4. В январе «Ростелеком» заключил нашумевший контракт с региональным минтрансом на разработку прототипа интеллектуальной транспортной системы стоимостью 0,01 рубль. Первоначальная стоимость работ составляла 24,5 млн рублей. Комментируя эту сделку, губернатор области отмечал, что компания сработала на перспективу, рассчитывая принять участие в создании системы.

Он подчеркнул, что АСУДД «Ростелекома» может работать не только с контроллерами компании, но и с другим оборудованием, которое устанавливалось и эксплуатировалось на дорогах Новосибирска. Контроллеры со встроенной системой управления можно подключать и к ламповым, и к светодиодным светофорам, а информация с них может передаваться как по линиям оптоволоконной связи в режиме реального времени, так и через беспроводные каналы.

Напомним, что на дорогах Новосибирска свои системы по управлению дорожным движением уже тестируют несколько компаний.

На форуме «Технопром» о готовности автоматизировать управление транспортными потоками на гостевых маршрутах Новосибирска заявил директор по развитию бизнеса ГК SoftLine в Сибири Павел Баруткин. На проведение работ на одном маршруте, по его оценкам, необходимы около 100 млн рублей. Напомним, эта компания успешно завершила пилотный проект по внедрению автоматизированной системы управления дорожным движением (АСУДД TrafficSL) на улице Станционной. Компания также говорила о готовности заняться энергосберегающим освещением городских улиц . Цифровые технологии на улицах Новосибирска в 2019 году начала внедрять и компания «Ситроникс» . В частности, она предложила создать в городе инновационный пешеходный переход

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