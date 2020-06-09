В Болотном вынесен приговор директору предприятия за присвоение денежных средств

Болотнинский районный суд Новосибирской области вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении директора муниципального казенного предприятия «Ояшинское жилищно-коммунальное хозяйство» Анатолия Томилина, сообщили в прокуратуре Новосибирской области. Он признан виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных ч.3 ст.160 УК РФ (присвоение, т.е. хищении чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения).

— В суде установлено, что Томилин, выполняя организационно-распорядительные функции, совершил присвоение вверенного ему имущества. В июле и сентябре 2013 года руководитель предприятия получал по приходным кассовым ордерам деньги, которые обращал в свою пользу, — уточнили в прокуратуре.

Отмечается, что, используя свое служебное положение, злоумышленник похитил денежные средства предприятия, причинив ущерб в размере 30 тыс. рублей (возмещен в полном объеме).

Суд приговорил Томилина к 2 годам лишения свободы (условно с испытательным сроком 2 года).

Приговор не вступил в законную силу.

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