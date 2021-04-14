В Центробанке назвали четыре критерия для избежания обмана со вкладом

В Банке России назвали четыре критерия, которые необходимы для избежания обмана при открытии вклада. Представитель ЦБ в разговоре с РИА Новости перечислил некоторые вопросы, которые обязательно надо задать сотруднику кредитной организации, чтобы не стать жертвой мисселинга.

— Перед заключением договора задайте сотруднику финансовой организации 4 вопроса и попросите четко указать, где в договоре написано именно это: Гарантирована ли доходность (определенная ставка на весь срок договора)? Застрахованы ли деньги Агентством по страхованию вкладов в сумме 1 миллион 400 тысяч рублей? Какие потери грозят при досрочном расторжении договора? С кем заключается договор — банк, страховая компания, брокер, доверительный управляющий и так далее? — сообщили в ЦБ.

По данным ЦБ, мисселинг чаще всего происходит в банках, куда клиенты приходят оформить или продлить вклад, однако сотрудники уговаривают их заключить другой договор. Обычно это инвестиционные страховые продукты, облигации, векселя самого банка и иные ценные бумаги, пояснили в регуляторе.

Одним из поводов доверчивости клиентов стало снижение ставок по вкладам. Так, сотрудники банков уговаривали оформить другой продукт, по смыслу близкий к вкладу, однако обещали за него привычные высокие ставки.

Справка: Мисселинг — недобросовестная практика продаж, при которой информация о товаре или услуге преднамеренно искажается, вследствие чего покупатель вводится в заблуждение относительно необходимости его приобретения. Мисселинг может включать намеренное утаивание информации о ключевых особенностях продукта, а также о сопутствующих рисках, в связи с чем клиенту продают не те товары или услуги, за которыми он обратился, а что-то иное.