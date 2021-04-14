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Новая квартира в ипотеку – всего от 5,9% годовых

  • 14/04/2021, 13:43
Банк «Левобережный» предлагает оформить ипотеку по госпрограмме льготного кредитования и купить жилье в новостройке.

Низкая ставка устанавливается на весь срок ипотечного кредита. Главное, успеть заключить сделку до 1 июля, пока действует программа.

Приобрести можно как строящееся, так и готовое жилье от застройщика. Сумма кредита – от 500 тыс. рублей до 6 млн рублей, срок – от 3 до 30 лет. Первоначальный взнос составляет от 15% стоимости жилья и может быть оплачен за счет материнского капитала. Максимальная ставка по кредиту – 6,5% годовых, но в Банке «Левобережный» его можно оформить под 5,9% годовых. Для этого нужно подтвердить доходы выпиской из ПФР, приобрести квартиру в строящемся доме на проектном финансировании АО «Банк ДОМ.РФ», а также оформить страхование недвижимости, жизни и трудоспособности. С выбором подходящей квартиры вам помогут специалисты банка.

Напомним, программу льготной ипотеки на новостройки для поддержки строительной отрасли в пандемию государство запустило год назад. За это время по ней выдано порядка 450 тыс. кредитов на 1,3 трлн рублей, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на совещании у президента Владимира Путина. Завершится программа 01.07.2021. Однако правительство рассматривает возможность ее продления в регионах, где спрос на жилье не восстановился после пандемии коронавируса.

Получить консультацию по льготной ипотеке можно по телефону 8-800-3333-555 (вн. 6606) или в ипотечных центрах Банка «Левобережный» (ПАО):

г. Новосибирск, пр. К. Маркса, 23, ул. Орджоникидзе, 33, ул. Кирова, 48, ул. Маяковского, 5;
г. Бердск, ул. Рогачева, 1, ул. М. Горького, 3;
г. Красноярск, ул. Молокова, 60;
г. Кемерово, ул. Ноградская, 16;
г. Новокузнецк, ул. Кирова, 57;
г. Томск, Совпартшкольный переулок, 13;
г. Барнаул, пр. Ленина, 44а;
г. Бийск, ул. Васильева, 63а;
г. Ленинск-Кузнецкий, пр. Ленина, 57/1.

Оставьте заявку на льготную ипотеку прямо сейчас.

Фото предоставлено пресс-службой банка

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Регионы: Сибирь

Теги : финансы ипотека банки Банк Левобережный


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