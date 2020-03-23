В Черепановском районе запускается завод по производству гречневой крупы

В правительстве Новосибирской области обсудили меры борьбы с коронавирусом и обеспечения продовольственной безопасности региона, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

По словам министра сельского хозяйства Новосибирской области Евгения Лещенко, в настоящее время в регионе не наблюдается повышения оптовых цен по отпуску товара в торговые сети – даже зафиксировано незначительное снижение цен на молочную продукцию, продукты переработки молока, а также на многие виды овощей.

— Запасы зерна оптимальны — 402 тысячи тонн, в том числе 200 тыс. тонн пшеницы продовольственной. На складах сельскохозяйственных и мясоперерабатывающих предприятий сосредоточено более 2 тысяч тонн запасов мяса. Также на складах находится 200 тонн гречневой крупы, 300 тонн рисовой крупы, 200 тонн макаронных изделий, около 190 тонн подсолнечного масла. Безменовский элеваторный комплекс (Черепановский район) за выходные получил необходимый объём гречихи, сейчас ведётся доработка сырья, завтра в Безменове будет запущен завод, который за сутки будет производить около 50 тонн крупы гречневой — ядрицы. По всем видам круп рынок Новосибирской области насыщен достаточно, рассматриваем возможность увеличения объёма поставок продовольственных товаров за пределы региона – в первую очередь, в города федерального подчинения. Имеются резервы для производства муки, крупы, молочной продукции, продукции птицеводства, — отметил Евгений Лещенко.

Министр промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Андрей Гончаров сообщил, что все рекомендации федерального и регионального штабов, Роспотребнадзора, Минпромторга России о мерах профилактики коронавирусной инфекции доведены до глав администраций муниципальных районов и городских округов, руководителей предприятий торговли и общественного питания. Специалисты минпромторга региона ежедневно проводят мониторинг по 52 позициям продовольственных и непродовольственных товаров – по их наличию в торговых предприятиях и ценам на них. Ситуация в торговых сетях контролируется, увеличены заказы и планы производства, федеральными и региональными сетями формируется максимально возможный запас товаров на распределительных центрах. Ситуация на потребительском рынке Новосибирской области стабильная, запасы товаров и продуктов достаточные, фактов необоснованного резкого увеличения цен не зафиксировано.

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