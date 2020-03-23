Для какого интерьера подойдет голубой ковер

Поэтому психологи рекомендуют использовать такие краски для детской или спальни. Однако такие голубые ковры уместны и в любой другой комнате: в кабинете, гостиной, столовой. Насыщенные оттенки и яркий орнамент выведут его на первый план, а приглушенные спокойные тона создадут идеальный фон.

Голубой ковер и особенности помещения

Чтобы не ошибиться с выбором цвета ковра, следует учитывать естественную освещенность помещения. Для солнечной стороны подойдут холодные тона, для теневой – теплые оттенки. Кроме того, светлое покрытие визуально расширяет пространство, а темное, наоборот, сужает.

Холодные оттенки голубого:

цвет осеннего неба;

морская волна (мягкий сине-зеленый);

лазурь (небо в солнечный день);

персидский синий (темный бледно-синий);

лаванда (сиреневый с легким розовым подтоном);

васильковый.

Теплых оттенков не так много:

небесная синь;

барвинок (с лиловыми нотками);

бледная бирюза (зеленовато-голубой);

топазно-бирюзовый (с еле заметной желтизной);

аквамарин.

И это далеко не полный перечень. Веселый васильковый ковер с забавными рисунками идеален для детской. Приглушенная аквамариновая или бирюзовая гамма подойдут для кабинета, столовой, гостиной. В спальне предпочтительны спокойные тона осеннего неба или лаванды.

Насыщенный синий или обилие холодных оттенков создают напряжение, могут вызвать депрессивное состояние.

Стиль и цвет

Классические цвета средиземноморского стиля – белый и голубой. Ковер с морскими мотивами или однотонный цвета морской волны подойдут к такому интерьеру. Тяжеловесную английскую классику освежит приглушенно-голубоватый ковер с затейливым восточным орнаментом. Пестрый коврик, напоминающий лоскутное шитье, оживит деревенский стиль. Лавандовые оттенки сочетаются с французским провансом. Темно-васильковый или глубокий бирюзовый с золотистыми акцентами впишутся в дворцовый стиль.

Строгий хай-тек не любит пестроты и слишком ярких красок. Здесь уместны однотонные ковры глубоких, но приглушенных оттенков. Модерн позволяет экспериментировать с орнаментами и насыщенностью. Скандинавский стиль приветствует природные оттенки. Обилие натурального дерева разбавит небольшой пепельно-голубой коврик. Лофт зачастую обходится без напольного покрытия, но небольшой текстильный акцент добавит ему уюта, смягчит намеренную грубоватость. В зависимости от насыщенности, «температуры», текстуры, рисунка голубой ковер можно сочетать практически со всеми стилями.

Источник: https://www.star-carpet.ru/