В ЕГРН внесены сведения об охранных зонах двух достопримечательностей региона

Кадастровая палата по Новосибирской области сообщает о внесении в первом квартале 2020 года в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) сведений о границах охранных зон объектов культурного наследия, сообщили в пресс-службе Кадастровой палаты Новосибирской области.

— С января по март нынешнего года специалисты Кадастровой палаты по Новосибирской области внесли в ЕГРН сведения об охранных зонах двух достопримечательных мест региона. Речь идет о государственном природном заказнике «Кудряшовский бор» и музейном комплексе «Сузунский медеплавильный завод и монетный двор», — уточнили в пресс-службе.

Как подчеркнул помощник директора Кадастровой палаты по Новосибирской области Михаил Бокарев, внесение в реестр недвижимости сведений об охранных зонах в отношении объектов культурного наследия способствует более эффективному управлению территориями и земельными ресурсами регионов, а также решает вопросы предоставления земель и размещения объектов капитального строительства.

Кудряшовский бор является особо охраняемой природной территорией регионального значения. Заказник расположен на территории Колыванского, Коченевского и Новосибирского районов области. Статус государственного заказника областного значения Кудряшовский бор приобрел в 1994 году.

Музейно-туристический комплекс «Сузун-завод. Монетный двор» входит в состав Новосибирского государственного краеведческого музея. В 1764 году были построены Нижне-Сузунский медеплавильный завод и монетный двор, а с 1766 по 1781 гг. чеканилась медная монета общегосударственного образца для обращения в Сибири.

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