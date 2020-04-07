Новую схему округов утвердили 35 городских депутатов

Внеочередная сессия горсовета Новосибирска во втором чтении утвердила новую схему избирательных округов, ранее предложенную городской избирательной комиссии. На этот раз решение было принято с учетом ряда поправок, поступивших от депутатов.

Напомним, согласно новой схеме территория Дзержинского района приросла на 1 округ (№5), Заельцовского — 1 (№12), Калининского — 1 (№18), Кировского — 1 (№24), Ленинского — 3 (№32, 33 и 34), Октябрьского — 2 (№40 и 41), Первомайского — 1 (№44). В Железнодорожном, Советском и Центральном районах новые округа не образованы. Три округа содержат территории других районов. В частности, округ №7 (бывший №11) включает территорию Железнодорожного и 4 участка Заельцовского района. Округ №8 (бывший №12), ранее образованный на территории Заельцовского района, включает территорию Заельцовского и два участка Калининского района. Наконец, в состав округа №12 на территории Заельцовского района входит часть Заельцовского (10 участков), Железнодорожного (1 участок) и Центрального (4 участка) районов.

— Поступили девять поправок от депутатов, — сообщил в докладе председатель профильной постоянной комиссии по местному самоуправлению Александр Бестужев. — Нами было получено мнение избиркома.

По словам председателя комиссии, с учетом этого мнения было принято решение: пять поправок принять, две отклонить.

Среди отклоненных — предложения фракции КПРФ, о чем сообщил ее руководитель, вице-спикер Ренат Сулейманов, озвучивший позицию всей фракции — консолидировано голосовать против.

— Наша фракция изначально была против отмены списков, — поясняет Сулейманов. — Нынешняя нарезка округов не соответствует нашим интересам, а сделана в интересах одной политической силы. Наши поправки не были услышаны.

Как сообщают некоторые представители фракции коммунистов, в результате перенарезки они лишились территорий с наибольшей поддержкой избирателей

— В новой нарезке из моего округа убрали соцгородок (УИК №1802 и 1803) — территорию, где живет много даже не сторонников, а друзей, — сообщает в комментарии в соцсети депутат Александр Бурмистров, представляющий Ленинский район. — Я готов работать и в предлагаемой нарезке, не считаю ее враждебной, но эти границы я узнал по факту. Это же касается и других товарищей по фракции, с кем я обсуждал эту тему.

О более глобальной перенарезке говорит еще один депутат от КПРФ Валерий Науменко, представляющий Заельцовский район

— У меня из 15 УИКов отрезали 10 и присоединили 9 других, — сообщает Науменко. — У меня 40% избирателей остались, у которых я наказы собирал.

Аналогичная ситуация и у независимого депутата Натальи Пинус (Советский район), от округа которой, по ее словам, отрезали единственный избирательный участок, на котором депутат выиграла выборы мэра Новосибирска в сентябре прошлого года.

— Округ общежитий НГУ выбрал меня мэром Новосибирска, — сообщает Пинус. — И это самая центральная часть моего округа. Ее берут и вырезают.

В свою очередь, единороссы парируют, что они тоже не полностью согласны с новой схемой нарезки. По словам лидера фракции «Единая Россия», председателя горсовета Дмитрия Асанцева, предложение фракции о сокращении количества депутатов до 40 одномандатников с сохранением за каждым территории его избирательного округа не нашло поддержки со стороны представителей других политических сил.

— Нашу фракцию тоже не устраивает ситуация, — говорит Асанцев, обращаясь к коммунистам. — Мы в свое время предлагали отменить партийные списки и оставить 40 одномандатных округов. С вашей стороны поддержки также не поступило. То, что сейчас представлено, наверное, всех не устраивает. Тем не менее сессия приняла решение о переходе от одной системы к другой, и мы находимся в той действительности, которая есть.

По результатам голосования из 45 присутствующих депутатов 35 поддержали утверждение новой схемы, 11 высказались против.

Напомним, что решением февральской сессии были отменены выборы горсовета по партийным спискам с сохранением численности депутатов в 50 человек. В действующем созыве работают 40 одномандатников и 10 списочников.

Выборы депутатов горсовета Новосибирска и заксобрания Новосибирской области должны пройти в сентябре 2020 года.

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