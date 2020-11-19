В этом году в регионе выявлено свыше 200 тысяч случаев перегруза автотранспорта

— В последнее время наблюдается резкий рост транспортных средств, двигающихся с перегрузом, а также смещение величины перегруза в большую сторону. Нередко наблюдаются транспортные средства с общей массой 100 тонн и более. Сказывается фактическое отсутствие передвижных постов весогабаритного контроля и отсутствие весенних ограничений. Эти факторы негативно влияют на сохранность автодорог и безопасность дорожного движения, — цитирует заместителя министра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Сергея Ставицкого пресс-служба регионального правительства.

По его словам, в Новосибирской области в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» предусмотрено размещение 23 автоматических пунктов весогабаритного контроля. Из них установлены и введены в эксплуатацию пять таких объектов на следующих участках: 5 км автодороги Н-2139 – «Советское шоссе» в Новосибирском районе; 53 км автодороги К-12 – «Новосибирск – Колывань – Томск» в Колыванском районе; 21 км автодороги К-19р – «Новосибирск – Ленинск-Кузнецкий» в Новосибирском районе; 113 км автодороги К-17р – «Новосибирск – Кочки – Павлодар» в Ордынском районе и 414 км этой же трассы в Карасукском районе.

Замминистра отметил, что с начала этого года на пяти автоматических пунктах весогабаритного контроля зафиксировано свыше 200 тысяч нарушений весогабаритных параметров.

— С начала октября вынесено более 200 постановлений об административных правонарушениях весогабаритных параметров транспортных средств. Сумма штрафов за перегруз одной машины составляет от 150 до 300 тысяч рублей, в зависимости от процента перегруза. Средства будут поступать в дорожный фонд Новосибирской области и впоследствии направляться на ремонт дорог», – резюмировал Сергей Ставицкий.

Фото пресс-службы правительства Новосибирской области