Пассажиропоток аэропорта Толмачёво в октябре составил почти 421 тыс человек

В октябре пассажиропоток аэропорта Толмачёво составил 420 890 человек. На внутрироссийских рейсах обслужено 382 390 пассажиров, на международных рейсах — 38 500 пассажиров, сообщили в пресс-службе аэропорта.
— В конце октября открыты прямые регулярные рейсы авиакомпании AZUR air в Стамбул. Рост пассажиропотока на рейсах в Анталью в октябре составил 41% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Напомним, что из Новосибирска в Анталью выполнялись как чартерные (AZUR air, Pegas Fly и Royal Flight), так и регулярные рейсы (S7 Airlines), — уточнили в пресс-службе.
Кроме того, популярными среди пассажиров аэропорта Толмачёво по-прежнему остаются направления юга России.
— В октябре рост суммарного пассажиропотока в Сочи, Симферополь, Анапу и Краснодар составил 70,5% (по сравнению с октябрём 2019 года), — констатировали в Толмачёво.
Наиболее динамичными направлениями октября также стали Нижнекамск (+302,4%), Воронеж (+64,7%), Норильск (+33,5%), Абакан (+25,9%), Благовещенск (+20,7%), Братск (+20,7%), Уфа (+20%), Нерюнгри (+19,5%) и Самара (+18,4%).
Отмечается, что доля трансферного пассажиропотока в октябре составила 29,5%. Основными направлениями трансфера были города Дальнего Востока и юга России, Санкт-Петербург и Москва.
Количество грузовых воздушных судов, обслуженных в октябре, в 2,7 раза превысило аналогичный показатель прошлого года. С начала года обработано 27 370 тонн груза и почты (+1,0% к 10 месяцам 2019 года).
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