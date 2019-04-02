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В этом году в Сибирском федеральном округе отремонтируют 7,3 тысячи домов

Стоимость работ составит более 33 миллиардов рублей.
  • 02/04/2019, 19:12
В этом году в Сибирском федеральном округе отремонтируют 7,3 тысячи домов

В Новосибирске прошло окружное совещание по вопросам реализации программ капитального ремонта многоквартирных домов в регионах Сибири, сообщили в пресс-службе Сибирского ОИЦ.

Как рассказал полномочный представитель президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло, в органы власти поступает много обращений, в которых граждане жалуются на то, что их дома не включены в программы капремонта, а также на низкое качество или неполный объём выполненных работ.

Он отметил, что за время реализации программ капремонта в регионах Сибирского федерального округа предполагается отремонтировать более 91 тысячи многоквартирных домов площадью 304 миллиона квадратных метров, где проживают 10 миллионов человек. На текущий год запланирован ремонт около 7,3 тысячи домов общей площадью 23 миллиона квадратных метров. Стоимость работ составит более 33 миллиардов рублей.

В 2018 году в субъектах Федерации округа произведён ремонт более чем 4,5 тысячи домов, планы по реализации программ выполнены в среднем на 80%. Все запланированные работы выполнены в республиках Алтай, Тыва, Хакасия, Алтайском крае и Новосибирской области. Отмечается снижение уровня выполнения планов в Красноярском крае, Иркутской, Кемеровской, Омской областях. В прошедшем году в регионах Сибири собрано 15,5 миллиарда рублей взносов собственников на проведение капитального ремонта, что составило более 92% от запланированного. Самый высокий уровень сборов зафиксирован в Алтайском и Красноярском краях, Новосибирской, Омской и Томской областях.

— Принципиально важно грамотно формировать краткосрочные графики ремонта, учитывая все необходимые виды работ. Нужно не допускать переноса ремонта на следующий год, в полном объёме использовать собранные средства собственников, — подчеркнул полпред.

Сергей Меняйло подчеркнул, в регионах Сибири объём просроченной задолженности перед подрядчиками за ранее выполненные работы составляет 467 миллионов рублей. Как правило, причинами возникновения задолженности становятся несвоевременное проведение конкурсов и заключение контрактов, позднее выявление замечаний к проделанной работе.

— Заблаговременно проведённые конкурсные мероприятия, заключение договоров и обеспечение должного контроля за деятельностью подрядчиков позволят выполнить программы капитального ремонта в строго установленные сроки, обеспечить высокое качество работ на каждом этапе, — убеждён Сергей Меняйло.

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