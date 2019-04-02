В МФЦ к консультациям подключают робота

В ближайшее время жители региона, обратившиеся в МФЦ, смогут получить новый спектр услуг. Их будет предоставлять искусственный интеллект. Практически без человеческого вмешательства робот по имени Николай, работающий аналогично сервису Яндекса «Алиса», проконсультирует по вопросам, связанным с получением документов. Для этого пользователю нужно будет только назвать номер заявления. В настоящее время идет его «обучение» по следующим направлениям: получение паспорта гражданина РФ, заграничного паспорта, справки о судимости и постановка на регистрационный учет, рассказала министр экономического развития области Ольга Молчанова на пресс-конференции в Интерфакс.
— Новое для граждан в 2019 году — это как раз система голосового самообслуживания, робот-консультант, мобильное приложение для записи на прием, оперативная информация о том, что происходит с вашим обращением, и новые возможности сайта МФЦ, — говорит Ольга Молчанова. — Мы рассчитываем как на «традиционных» пользователей, так и на тех, кто предпочитает получать услуги в онлайн режиме. Мы работали по созданию и внедрению искусственного интеллекта около года, обучали робота — и сейчас он в состоянии принять на себя примерно 20% всех звонков.
— Мы в России первыми делаем этот шаг. Мы тренируем робота-консультанта с середины прошлого года. Тот, кто наберет номер 052, может с ним пообщаться уже сейчас. Мы назвали его Николаем. Он общается с пользователями по тому же принципу, что и сервисы «Ок, гугл», «Сири», «Алиса», — поясняет руководитель департамента информатизации и развития телекоммуникационных технологий Анатолий Дюбанов. — Робот не «спит» 24 часа в сутки 7 дней в неделю, мы не даем ему «спать». Он исключает ошибки операторов, связанные с длинными цифрами, когда что-то недослышали по номеру заявки.
По словам Дюбанова, «Николай» позволяет разгрузить операторов колл-центра, оптимизировать их состав и квалификацию, повысить корректность системы распознавания голоса. С мая департамент планирует запустить электронный чат и сейчас прорабатывает возможность его интеграции с мессенджерами.
В перспективе к полномочиям робота могут добавиться более сложные функции, например запись на прием к врачу
Сейчас, по словам чиновника, из 2000 звонков в день, робот отвечает более чем на 250, время ожидания ответа сократилось на 15–20%.
Всего, по информации правительства Новосибирской области, на территории региона работают 44 стационарных филиала МФЦ в 5 городских округах, 53 территориально обособленных структурных подразделения. Одно окно рассчитано на 5 тысяч жителей. Также действуют 8 офисов, которые обслуживают 23 муниципальных района. Всего на территории Новосибирской области действует 757 окон. В мае ожидается открытие филиала МФЦ на 15 окон в Кировском районе Новосибирска. По данным минэкономразвития области, услугами МФЦ в настоящий момент охвачены почти 92% населения региона при общероссийских требованиях в 90%. Поступило 35,6 тысяч обращений при ранее запланированных 30 тысячах. Из предоставленных услуг почти 52% — региональные, 22% — федеральные, 27% — муниципальные.
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