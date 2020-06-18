В «Газпроме» решают, что делать с излишками газа

Депутаты Законодательного собрания области напомнили представителям исполнительной власти о поручении, данном президентом РФ Владимиром Путиным ПАО «Газпром».

— Президент поручил инициировать бесплатное подключение конечных потребителей, — отметил при обсуждении итогов реализации программы ЖКХ в части газификации депутат Ашот Рафаэлян.

Рафаэляна дополнил коллега по депутатскому корпусу, зампредседателя комитета по энергетике, ЖКХ и тарифам Вадим Агеенко, обозначивший экономические реалии, подвигнувшие главу государства на подобное поручение.

— Коллега правильно сослался на выступление президента, — считает Агеенко. — Сократились поставки газа за границу, и у нас остается много газа. Поэтому президент просил не только бесплатно поставить, но и увеличить процент подключения. В Новосибирской области не подключены не только жилые дома, но и ТЭЦ и другие объекты, хотя, казалось бы, газ рядом. Есть какие-то подвижки, понимание, как объемы подключения увеличить? Платно или бесплатно — вопрос другой. Газ остается в России.

По словам главы регионального министерства ЖКХ и энергетики Дениса Архипова, в настоящее время идет совместная работа с ПАО «Газпром» в данном направлении, и правительство Новосибирской области уже подготовило ряд предложений, предусматривающих достаточно большой список объектов газификации.

— Они будут рассматриваться инвестиционным комитетом «Газпрома», — сообщает министр. — В «Газпроме», конечно же, считают экономику этих проектов как условие. Рассчитываем, что наши объекты будут включены. Планы по развитию внутренней газификации есть.

Кроме того, по словам чиновника регионального правительства, есть решение о том, что необходимо применить схему подключения, аналогичную схеме подключения к электросетям.

— Есть стандартизированная история подключения, — сообщает Архипов. — Аналог, видимо, будет применяться и здесь. Пока «Газпром» этот вариант прорабатывает. Но если это произойдет, то будет очень серьезным изменением в системе подключения газа к сетям.

В настоящее же время, как сообщают в областном правительстве, если в каком-то населенном пункте уличного газопровода нет, то первый вариант для его жителей — ждать очереди по областной программе газификации, когда до конкретного объекта дойдет очередь по субсидированию и строительству. Если заявители-домовладельцы хотят газифицироваться раньше, то они имеют право вложить свои средства в присоединение в форме потребительского кооператива: люди могут объединиться, подать заявку и получить договор о коллективном присоединении.

— Это называется ОПГ — общество потребителей газа, — пояснил коллегам-депутатам зампредседателя комитета Дмитрий Козловский.

По информации министерства энергетики и ЖКХ Новосибирской области, в рамках программы газификации по итогам 2019 года построены 202 км сетей. Благодаря построенной инфраструктуре, газифицированы более 8 тысяч домовладений. Уровень газификации жилищного фонда в Новосибирской области составил 33,3% от расчетного объема. Также предоставлены 213 гражданам-заявителям средства финансовой поддержки на газификацию индивидуальных домовладений в части фактически уплаченных процентов по кредитам.

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