СГК ведет капремонт на шести участках теплосетей Новосибирска

СГК начала менять трубопроводы в Новосибирске на шести участках — на улицах Пожарского (322 метра), Владимировская (152 метра), Котовского (498 метров), Национальная (518 метров), Дмитрия Донского (256 метров) и на внутриквартальном участке между улицами Котовского и Широкая (1500 метров).

Объект капремонта на улице Котовского решено расширить: добавили участок под проезжей частью улицы Пархоменко — это 20 метров магистрального трубопровода.

В общей сложности подрядчики сейчас меняют трубопроводы протяженностью 3,3 км. На первом этапе выполнения ремонтной программы бригады заменили около 10% теплосетей от общего запланированного на лето объема.

Где закрыто движение

Работы повлияли на схему движения транспорта (см. карту): в частности, перекрыт перекресток улиц Котовского и Пархоменко, а также пришлось закрыть движение от дома по Котовского, 32 до перекрестка с Пархоменко. Движение планируется возобновить в середине августа. Перекрыта также улица Пожарского — по планам, до 12 июля.

Ремонт по улице Дмитрия Донского ранее потребовал закрытия движения на отрезке дороги между домами №18 и №24, проезд будет восстановлен до конца июня.

В связи с заменой труб на Владимировской, движение транспорта пришлось ограничить до 24 июня: сужена проезжая часть по Фабричной улице в районе дома №18/1а для движения в сторону Владимировской.

Начать работы по оставшимся четырем участкам СГК планирует до 29 июня.

Всего до 15 сентября компания заменит в рамках капитального ремонта в Новосибирске 4,9 км трубопроводов (см. карту). Подробная информация о плане летних ремонтных работ на теплосетях Новосибирска доступна в публичном отчете СГК.

График капитальных ремонтов тепловых сетей формируется с учетом многих факторов — например, ремонтов основного оборудования на ТЭЦ, нулевых остановов станций для обслуживания дымовой трубы, графиков гидравлических испытаний.

Кроме того, бригады компании в настоящее время ведут текущий ремонт на трубопроводах — устраняют на теплосетях дефекты, проявившиеся в ходе гидравлических испытаний. По состоянию на 16 июня, устранили 580 повреждений из выявленных 768, а всего с окончания отопительного сезона выявлено 1 018 дефектов. В первую очередь энергетики устраняют дефекты, которые влияют на возобновление подачи горячей воды после испытаний, а срок устранения повреждений, влияющих на отопление — до сентября.

Фото с сайта СГК