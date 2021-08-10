В Госдуме предложили ввести 50% скидку на транспортный налог

Депутат Госдумы Иван Сухарев предложил поощрять безопасную манеру вождения водителей скидкой на транспортный налог, сообщает RT.

В своём обращении законодатель отметил, что в 2020 году в дорожно-транспортных происшествиях на территории России погибли более 16 тыс. человек, а более 180 тыс. получили травмы. При этом, количество выписанных штрафов за нарушение правил дорожного движения в прошлом году составило 167 млн, что на 15% больше, чем в 2019 году.

— В целях снижения числа правонарушений на дорогах прошу вас оценить целесообразность введения льготы для водителей за безопасную манеру вождения, а именно: 50%-ную скидку на уплату транспортного налога для тех автовладельцев, которые в течение налогового периода совершили не более трёх незначительных нарушений ПДД, сумма штрафа за каждый из которых не превысила 1,5 тыс. рублей, — говорится в обращении.

Ранее в МВД России предложили снизить стоимость ОСАГО за добровольное прохождение техосмотра.

— МВД России полагает возможным проработать меры стимулирования владельцев указанных категорий транспортных средств к добровольному прохождению процедуры технического осмотра, — сказал глава ГИБДД Михаил Черников на видео, опубликованном на сайте «МВД Медиа».

По его словам, такими мерами могли бы стать понижение ставки транспортного налога, а также снижение стоимости полиса ОСАГО.

Заинтересованным ведомствам предложено подготовить соответствующие изменения в законодательные акты.

Напомним, что в июне Госдума приняла законопроект, который избавляет автомобилистов от необходимости проходить техосмотр для покупки полиса ОСАГО. Новый порядок вступит в силу 22 августа.

Ранее в МВД предложили сделать процедуру техосмотра автомобиля добровольной. Тогаа руководство ГИБДД отмечало, что водители сами заинтересованы в исправности своего транспорта, это дает повод ожидать повышения спроса на проведение проверки технического состояния ТС.