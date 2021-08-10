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Первый новосибирский кинофорум пройдет в Победе

  • 10/08/2021, 15:53
Новости Новосибирска
20 и 21 августа.

Существует ли игровое кино в Новосибирске? Возможно ли снимать игровое кино в регионе, не покидая город? В новостях время от времени мелькает – сняли фильм, получили награду, новосибирский режиссер или актер «засветился» в столицах. Но где эти фильмы, кто их создатели, как их найти, познакомиться с творчеством. Все эти вопросы, как и многие другие, должен помочь решить кинофорум Novosibirsk Movie Forum, который состоится в Новосибирске. Его основная цель – это формирование профессионального сообщества игрового кино в нашем городе.

Для зрителей в программе форума просмотр 10 короткометражных фильмов, созданных в Новосибирске, две лекции от экспертов кино Елена Коржаевой и Лики Алексеевой, свободный вход по предварительной регистрации. Для участников так же состоится встреча-обсуждение в формате networking и питчинг сценариев новосибирских авторов.

Организатор форума – Центр поддержки и развития кино «Сибирьфильм» при поддержке Центра культуры и отдыха «Победа» и Министерства культуры НСО. Генеральный спонсор – кинокомпания MAXPRODUCTION.

Для широкой аудитории, интересующейся кинопроизводством, режиссеров, сценаристов, операторов, фестивальных агентов приглашенный эксперт Лика Алексеева – продюсер, сценарист, режиссер, прочитает лекцию «Filmmaking. Дорожная карта начинающего автора».

В 2012 году режиссер Лика Алексеева окончила мастерскую Аллы Суриковой – Владимира Фокина на Высших курсах сценаристов и режиссёров. В качестве продюсера поддержала более 15-ти короткометражных проектов. В 2013-2014 годах была представлена на многих международных и российских кинофестивалях с короткометражным фильмом о подростках «На карандаш». В 2015 вышел полнометражный дебют «Параллельные прямые пересекаются в бесконечности», где Лика выступила как в качестве режиссёра, так и продюсера. Мировая премьера фильма состоялась на BIFF в Германии, в рамках программы лучшего экспериментального кино со всего мира.

Фото с сайта кинофорума

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Рубрики :

Регионы: Новосибирск

Теги : кинофорум кинотеатр Победа Novosibirsk Movie Forum


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