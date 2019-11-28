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В Госдуму внесли законопроект о выходном дне 31 декабря

При этом, общее количество выходных дней не изменится.
  • 28/11/2019, 13:47
В Госдуму внесли законопроект о выходном дне 31 декабря

В Госдуму внесен законопроект, который устанавливает 31 декабря выходным днем, вне зависимости от дня недели. При этом общее количество нерабочих праздничных дней должно будет сохраниться в объеме, установленном Трудовым кодексом.

— Законопроектом предполагается определить, что Правительство РФ осуществляет перенос выходных дней таким образом, чтобы 31 декабря являлся выходным днем, если этот день не является выходным согласно календарю. При этом общее количество нерабочих праздничных дней сохранится в том же объеме, как это установлено Трудовым кодексом Российской Федерации, — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Авторы законопроекта напоминают, что в настоящее время, согласно статье 112 Трудового кодекса Российской Федерации, 31 декабря не является нерабочим праздничным днем.

— Как показывает практика, 31 декабря, если этот день выпадает на рабочий день, работники нередко не выполняют трудовые функции в полном объеме, что обусловлено подготовкой к празднованию Нового года. При этом Правительство Российской Федерации наделено полномочиями по переносу выходных дней на другие дни в случае совпадения выходного и нерабочего праздничного дней, — отмечают инициаторы.

Отмечается, что перенос выходного дня на 31 декабря является мерой, которая позволит работникам «более рационально использовать выходные и нерабочие праздничные дни».

— Предлагаемый перенос выходного дня на 31 декабря позволит работникам и работодателям более рационально использовать выходные и нерабочие праздничные дни, а также соблюсти баланс интересов между работниками, работодателями и профсоюзами, — говорится в пояснительной записке.

Напомним, согласно производственному календарю, утвержденному постановлением правительства, последняя рабочая неделя 2019 года и первая рабочая неделя 2020 года будут двухдневными. Согласно документу, в последнюю рабочую неделю 2019 года россияне будут работать 30 и 31 декабря. В 2020 году россияне начнут работать в четверг, 9 января.

Фото: pixabay.com, автор- tigerlily713

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