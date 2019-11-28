Губернатор области обсудил с руководством «Росбанка» реализацию нацпроектов

Глава Новосибирской области Андрей Травников и председатель правления ПАО «Росбанк» Илья Поляков обсудили актуальные аспекты и перспективы взаимовыгодного сотрудничества в рамках реализации национальных проектов, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Губернатор области подчеркнул, что региону очень важно присутствие на его территории такого крупного банка, как «Росбанк». В свою очередь, Илья Поляков отметил, что Новосибирская область – один из важнейших регионов-партнёров «Росбанка».

В ходе рабочей встречи стороны определили возможности взаимодействия по национальным проектам и по проектам с участием иностранных инвестиций. В частности, речь шла о реализации на территории Новосибирской области нацпроектов «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Цифровая экономика Российской Федерации» и «Международная кооперация и экспорт».

Кроме того, стороны обсудили вопросы развития бизнеса и ипотечного кредитования на территории Новосибирской области.

Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области