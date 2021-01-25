В интернет-магазинах активизировались мошенники

Во время интернет-распродаж особенно активны кибермошенники, сообщили в пресс-службе Сибирского ГУ Банка России. Отмечается, что в минувшем году число подобных преступлений продолжило расти.

Так, только за III квартал 2020 года в целом по стране при оплате товаров и услуг в Интернете было совершено свыше 130 тыс. хищений. Россияне за этот период лишились более 1,1 млрд рублей. Банки возместили лишь пятую часть этой суммы, так как в большинстве случаев граждане нарушили условия договора обслуживания и сами раскрывали конфиденциальные данные. Именно этим и пользуются злоумышленники, — говорится в сообщении.

Один из наиболее распространенных способов мошенничеств во время онлайн-распродаж — использование фишинговых, то есть поддельных сайтов. Злоумышленники имитируют страницы настоящих интернет-магазинов или компаний, чтобы обманом узнать у человека данные банковской карты, а затем украсть деньги. Сибирское ГУ Банка России напоминает основные правила безопасного шопинга в Интернете: