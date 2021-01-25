В интернет-магазинах активизировались мошенники

Во время интернет-распродаж особенно активны кибермошенники, сообщили в пресс-службе Сибирского ГУ Банка России. Отмечается, что в минувшем году число подобных преступлений продолжило расти.
Так, только за III квартал 2020 года в целом по стране при оплате товаров и услуг в Интернете было совершено свыше 130 тыс. хищений. Россияне за этот период лишились более 1,1 млрд рублей. Банки возместили лишь пятую часть этой суммы, так как в большинстве случаев граждане нарушили условия договора обслуживания и сами раскрывали конфиденциальные данные. Именно этим и пользуются злоумышленники, — говорится в сообщении.
Один из наиболее распространенных способов мошенничеств во время онлайн-распродаж — использование фишинговых, то есть поддельных сайтов. Злоумышленники имитируют страницы настоящих интернет-магазинов или компаний, чтобы обманом узнать у человека данные банковской карты, а затем украсть деньги. Сибирское ГУ Банка России напоминает основные правила безопасного шопинга в Интернете:
- Обращайте внимание на адресную строку сайта. Фишинговый сайт от настоящего может отличаться одним или двумя символами в адресной строке, оформлением дизайна, структурой. Некоторые вкладки могут быть не активными.
- Не переходите по ссылкам из подозрительных сообщений. Особенно из тех, в которых обещают большие скидки или предлагают купить товар в несколько раз ниже его рыночной стоимости.
- Для оплаты покупок через Интернет следует завести отдельную карту и пополнять ее на необходимую сумму. Это позволит избежать несанкционированного списания с основной банковской карты (например, зарплатной).
- Стоит установить суточный лимит на сумму операций по платежной карте. Так можно дополнительно обезопасить все сбережения на счете в случае, если мошенники получат доступ к нему.
- Для защиты от проникновения вредоносного кода необходимо установить антивирусную программу и поддерживать ее в актуальном состоянии. Сделать это нужно на всех гаджетах, которые используются для проведения платежей через Интернет (компьютере, мобильном телефоне, планшете и т.п.).
- Покупки стоит делать со своего компьютера или мобильного телефона, чтобы избежать неправомерного доступа к вашим персональным данным. При этом не следует сохранять пароли, логины и другую идентифицирующую информацию.
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