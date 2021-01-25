В Сибири объём экспорта «кругляка» сократился почти на четверть

В 2020 году экспорт лесоматериалов в Сибири составил 18,2 млн кубических метров стоимостью более 2,3 млрд долларов США и в сравнении с 2019 годом снизился в физическом объёме на 11,7%, а в стоимостном – на 9,1%, сообщили в пресс-службе Сибирского таможенного управления.

При этом 85,5% от общего физического объёма сибирского лесоэкспорта составили поставки обработанных лесоматериалов, 14,5% пришлось на необработанный лес.

— Объём экспорта обработанных лесоматериалов составил почти 15,6 млн кубических метров стоимостью около 2,1 млрд долларов США (уменьшение в физическом и стоимостном объёмах на 9,1% и 6,9%). Поставки необработанного леса составили 2,6 млн кубических метров на 259 млн долларов США (по сравнению с 2019 годом снижение в физическом объёме на 24,5%, в стоимостном объёме — на 23,8%), — уточнили в СТУ.

Отмечается, что экспорт лесоматериалов осуществлялся в 59 стран дальнего и ближнего зарубежья. Основную часть (91,7%) стоимостного объёма лесоэкспорта заняли поставки в страны дальнего зарубежья (прежде всего в Китай (69,9%), Японию (8,3%), Германию (4,1%), Египет (2,7%), Бельгию и Австрию (по 1,1%)), на страны СНГ пришлось 8,3% от объёма экспорта леса (в основном в Узбекистан (7%) и Таджикистан (1,1%)).

В 2020 году стоимостной объём экспорта лесоматериалов в страны дальнего зарубежья сократился на 10,8% и составил 2,1 млрд долларов США, а в страны СНГ – вырос на 13,9% и составил 195,2 млн долларов США.

За 2020 год экспортные операции по вывозу лесоматериалов в регионе деятельности Сибирского таможенного управления осуществили 750 участников внешнеэкономической деятельности (уменьшение по сравнению с 2019 годом на 10,9%).