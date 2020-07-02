В июне сопоставимые продажи косметики в магазинах «Обуви России» выросли в 2,3 раза

В июне 2020 года в магазинах группы компаний «Обувь России» показатель сопоставимых (like-for-like) продаж уходовой и декоративной косметики увеличился на 135%, сообщили в пресс-службе компании. В первом полугодии 2020 года ритейлер привлек новых поставщиков по данной категории, в том числе и из числа белорусских компаний, а также расширил ассортимент косметики более чем в 6 раз, что дало существенный рост продаж. Диверсификация ассортимента является частью программы ритейлера по трансформации формата магазина, развитию маркетплейса и онлайн-платформы «Продаем», которая заработала в конце 2019 года.

— По проекту «Продаем» на данный момент с нами сотрудничают уже свыше 500 компаний, которые представляют разные товарные категории, из них более 25 — это бренды уходовой и декоративной косметики, — комментирует руководитель отдела сопутствующих товаров ГК «Обувь России» Ольга Данилова. — Важно отметить, что к нам проявили интерес не только российские производители, но и белорусские компании, продукция которых популярна у наших покупателей.

По ее словам, направление уходовой косметики компания развивает с 2011 года, когда в магазинах «Обуви России» начали продаваться средства по уходу за ногами под собственным брендом Westfalika Medical. На первом этапе это были кремы с разными эффектами и разного назначения. В дальнейшем ассортимент был расширен — в него вошли средства по уходу за телом и лицом, а также аксессуары. Если на конец 2019 года линейка косметики насчитывала 70-80 позиций, то за шесть месяцев 2020 года она увеличилась в разы за счет товаров под другими брендами и на сегодняшний день включает 500 позиций.

— При этом в наших магазинах, помимо уходовой косметики, появилась декоративная — это блески, помады, тени для век и румяна, тушь для ресниц и подводка для глаз, лаки, а также парфюмерия — духи, как женские, так и мужские ароматы, — добавляет Ольга Данилова.

«Обувь России» расширяет ассортимент и увеличивает долю российских поставщиков. За 6 месяцев текущего года в торговых точках и в интернет-магазине Группы появились такие новые товарные категории, как мелкая бытовая техника, товары для дома, игрушки, книги, посуда, велосипеды и др.

Фото: пресс-служба компании